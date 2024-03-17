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墜6丈深山崖…2登山客三貂嶺遇難無呼吸心跳 消防救援搬運下山

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救援未果「雙雙跌落深谷」 三貂嶺2登山客遇難…無呼吸心跳送醫急救中

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

60多歲郭姓、連姓男子與另4名友人，今天下午在新北瑞芳區三貂嶺登山時，1人從步道跌落邊坡，另1人試著救援時，2人全墜落到約6層樓深的山坡下方。消防人員到場救援時，2人已無呼吸心跳，搬運下山後，分送瑞芳、台灣（八堵）礦工醫院急救。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心下午1點42分接獲報案，在三貂嶺第2瀑步區路段，有2名男子跌落約6層樓深的山谷。

消防局派遣瑞芳、雙溪、秀峰、九份、汐止和慈福分隊，以及瑞芳中隊、第6大隊共24車68人前往救援。消防人員2點14分遇到下山途中協助報案的登山客，告知意外現場再往山上走約3、40分鐘的第2和第3瀑布之間的步道。消防人員抵達現場後，2名男子都已無呼吸心跳，分別搬運下山後送醫急救。

新北市政府消防局第6大隊長羅億田表示，從事登山活動應結伴同行，假設遇到危險或身體不適，才能有同伴於第一時間電話求救或作緊急處置。在較偏遠地方發生狀況，有同伴協助引導，能讓救援能量快速到位，增加獲救機會。從事戶外活動應事前規畫，做好行前準備及自身風險評估，才能安全體驗自然與人文之美。

60多歲郭姓、連姓男子今天下午在新北市瑞芳區三貂嶺登山時，墜落到約6層樓深的山坡下方，消防人員到場救援時已無呼吸心跳，搬運下山後送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
60多歲郭姓、連姓男子今天下午在新北市瑞芳區三貂嶺登山時，墜落到約6層樓深的山坡下方，消防人員到場救援時已無呼吸心跳，搬運下山後送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
60多歲郭姓、連姓男子今天下午在新北市瑞芳區三貂嶺登山時，墜落到約6層樓深的山坡下方，消防人員到場救援時已無呼吸心跳，搬運下山後送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
60多歲郭姓、連姓男子今天下午在新北市瑞芳區三貂嶺登山時，墜落到約6層樓深的山坡下方，消防人員到場救援時已無呼吸心跳，搬運下山後送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝

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