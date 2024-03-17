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全台消防搏命演出「清明災難鉅片」 彰化KUSO影音：麥擱燒啊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

每年清明節前後都是各消防隊的惡夢，公墓雜草火警大增，員林西區分隊今天發布另類「清明宣導影片」，強調「每年春天必看災難鉅片，全台消防搏命演出」，

製作宣導短片的消防員葉展榮說，看到電影沙丘二的場景真的聯想到每年清明節前後的救火場景，都是如臨大敵，所以要請民眾「千萬麥擱燒啊」，這是每個消防員每年的年度惡夢啊。

「我能預見所有可能的未來…墓地最終還是燒起來」、「但我還是希望今年能夠不一樣」，然後畫面即出現消防員出動場景，彰化消防員與很紅的「沙丘二」電影畫面穿插，意外合拍，片尾最後說「不燃燒紙錢，一樣能夠慎終追遠」，還再加一句「清明節第N部… 救命..大概三月底就會陸續開始」，KUSO的剪輯影音讓人拍案叫絕。

彰化縣消防局員林西區分隊長張書賓說，每年清明節前後都讓各消防分隊疲於奔命，雖消防各分隊不斷宣導，但民眾仍經常用傳統方式掃墓時燒紙錢、燒雜草，以至於清明節前二周就開始進入公墓雜草火警高峰期，一處公墓的火警經常就得花消防人員半天時間打火，也造成調度救災人力相當吃緊。

根據彰化縣消防局統計，2022年清明節前後3月21到4月5日清明節共發生98件山林火警，2023年同期也有113件，去年3月4、5日兩天假日雜草公墓火災甚至高達47件。

葉展榮說，最近看了沙丘二電影，裡面很多場景實在會讓他想到他們清明節時救火如臨大敵的情況，才引發他製作這支宣導短片的靈感，還請消防弟兄全副武裝到員林兔馬鹿公園拍沙坑，剪接成沙漠場景，不過宣導短片再好看，也要民眾一起配合，才能減少他們疲於奔命救火的宿命。

彰化縣消防局員林西區分隊今天發布另類「清明宣導影片」，強調「每年春天必看災難鉅片，全台消防搏命演出」，也籲民眾掃墓時別再燒金紙和雜草。圖／翻攝員林西區分隊臉書
彰化縣消防局員林西區分隊今天發布另類「清明宣導影片」，強調「每年春天必看災難鉅片，全台消防搏命演出」，也籲民眾掃墓時別再燒金紙和雜草。圖／翻攝員林西區分隊臉書
彰化縣消防局員林西區分隊今天發布另類「清明宣導影片」，強調「每年春天必看災難鉅片，全台消防搏命演出」，也籲民眾掃墓時別再燒金紙和雜草。圖／翻攝員林西區分隊臉書
彰化縣消防局員林西區分隊今天發布另類「清明宣導影片」，強調「每年春天必看災難鉅片，全台消防搏命演出」，也籲民眾掃墓時別再燒金紙和雜草。圖／翻攝員林西區分隊臉書
彰化縣消防局員林西區分隊今天發布另類「清明宣導影片」，強調「每年春天必看災難鉅片，全台消防搏命演出」，也籲民眾掃墓時別再燒金紙和雜草。圖／翻攝員林西區分隊臉書
彰化縣消防局員林西區分隊今天發布另類「清明宣導影片」，強調「每年春天必看災難鉅片，全台消防搏命演出」，也籲民眾掃墓時別再燒金紙和雜草。圖／翻攝員林西區分隊臉書
清明節前後的公墓雜草火警常讓消防隊疲於奔命。圖／彰化縣消防局提供
清明節前後的公墓雜草火警常讓消防隊疲於奔命。圖／彰化縣消防局提供
清明節前後的公墓雜草火警常讓消防隊疲於奔命。圖／彰化縣消防局提供
清明節前後的公墓雜草火警常讓消防隊疲於奔命。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣消防局員林西區分隊今天發布另類「清明宣導影片」，強調「每年春天必看災難鉅片，全台消防搏命演出」，也籲民眾掃墓時別再燒金紙和雜草。圖／翻攝員林西區分隊臉書
彰化縣消防局員林西區分隊今天發布另類「清明宣導影片」，強調「每年春天必看災難鉅片，全台消防搏命演出」，也籲民眾掃墓時別再燒金紙和雜草。圖／翻攝員林西區分隊臉書

消防員 清明節

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