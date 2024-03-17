防大甲媽遶境再衝突 彰化今年將部署3008人次警力
大甲鎮瀾宮媽祖進香訂4月5日起駕，鑑於往年途經彰化縣都會發生爭抬鑾轎衝突，彰化縣警察局將部署3008人次警力維護安全與交通，去年一戰成名由40名由教官及霹靂小組精英組成機動應變隊，今年也將再出勤，在預期衝突最激烈的彰化市及北斗鎮護轎。
依據大甲媽進香時程，媽祖鑾轎預計4月6日進入彰化縣境，當晚通過彰化市民生地下道，並駐駕南瑤宮；返程時則在11日駐駕奠安宮，12日下午進入彰化市，晚間駐駕彰化市天后宮，13日清晨進入台中市。警方依據往年的經驗，鎖定人潮較多，且容易發生爭抬鑾轎衝突的熱區，已由警察局長陳明君率隊會勘。
會勘後，將以長王惠美接駕的彰化中山路、民生地下道、南瑤宮、天后宮與北斗奠安宮、員林福寧宮等5大地點，列為警力部署重點，預定來程將部署1374人次警力、213人次民力，返程則部署1634人次警力、210人次民力，去程及回程合計共將出動3008人次警力、423人次民力，粗估警力較去年減少，但將依實際狀況調整。
其中，被列為熱區的彰化南瑤宮，由於正在整修，臨時行宮暫設在廟前廣場，相對空間小了許多，也影響動線，因此今年遶境路線將有更動，會在南瑤路段先「左轉仁愛路再右轉進入中山路到達廟前廣場」，預估信眾湧入參拜將造成中山路段大塞車，將部署加強交管。
去年大甲媽遶境被譽為歷年最平和的一年，一般認為縣警局派遣的機動應變隊護轎，功不可沒。機動應變隊是由縣警局對護轎有豐富經驗的訓練科長林世明指揮，結合24名技術教官、20名霹靂隊員組成的44人精英隊伍，他們除了體能好以外，有的還有柔道及跆拳道等專長，並具備反恐、武裝攻堅及重大暴力犯罪處理等能力。
機動應變隊今年主要鎖定的衝突熱區，包括來程的彰化市民生地下道、三民路等，及回程北斗奠安宮、彰化市大埔路、永樂街等路段，應變隊列隊出勤時，在鑾駕周邊列陣，隊員還配備配備有臂盾、辣椒水、束帶，遇有衝突發生，即可依各種隊形因應，迅速強力排除宛如護衛隊，十分有震懾效果，讓欲滋事者不敢造次。
為防止宮廟角頭爭搶鑾駕衝突，彰化縣警察局各分局將召集沿線宮廟代表及接轎團體召開協調會，要求接轎團體需事先提出申請，建立接轎人員名冊，穿著統一服飾，並指定糾察員協助活動秩序及交通，所有宮廟及接轎人員避免飲酒，嚴禁鬥毆，並減少燃放鞭炮，並宣示只要打架鬧事一律以現行犯逮捕。
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