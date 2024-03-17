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屏縣竹田拆除鴿舍工程 疑工人1樓施工引發火警釀1死
屏東縣竹田鄉義永路一處鴿舍今發生火警，潮州警分局調查，現場拆除鴿舍工程，員工31歲黃姓男子疑切除鐵件時引發火勢，造成大火。當時另名員工張姓男子在2樓獲悉後趕緊跑下來，但其張姓女友因中風行動不便，來不及逃生，當場遭燒死。警方將展開偵辦。
屏東縣消防局今上午10點55分接獲報案，竹田鄉義永路一處鴿舍發生火警，現場鐵皮屋，2層樓建築， 3樓加蓋鴿舍，消防人員到場後，鴿舍已陷入火海，上午11點26分火勢撲滅，撲滅後在2樓發現58歲張姓女子已成焦屍。
據調查，該處鴿舍是80歲陳姓老翁承租，雇用兩名員工31歲黃男、49歲張男看管鴿舍，49歲張男與張姓女友住在鴿舍2樓，約住兩到三個月，張女因中風行動不便，中度身障，使用長照居服，沒有低收、中低收身分。
警方調查，現場因拆除鴿舍工程時，黃姓工人在一樓施工時引發火警，當時在二樓張女因中風行動不便來不及逃生，不慎遭燒死。警方已封鎖現場，消防局火調科鑑識人員勘查釐清起火原因，全案涉案員工黃男、鴿舍承租人80歲陳姓老翁，另也通知勞檢單位。
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