屏縣竹田拆除鴿舍工程 疑工人1樓施工引發火警釀1死

屏東縣竹田鄉義永路一處鴿舍今發生火警，潮州警分局調查，現場拆除鴿舍工程，員工31歲黃姓男子疑切除鐵件時引發火勢，造成大火。當時另名員工張姓男子在2樓獲悉後趕緊跑下來，但其張姓女友因中風行動不便，來不及逃生，當場遭燒死。警方將展開偵辦。

屏東縣消防局今上午10點55分接獲報案，竹田鄉義永路一處鴿舍發生火警，現場鐵皮屋，2層樓建築， 3樓加蓋鴿舍，消防人員到場後，鴿舍已陷入火海，上午11點26分火勢撲滅，撲滅後在2樓發現58歲張姓女子已成焦屍。

據調查，該處鴿舍是80歲陳姓老翁承租，雇用兩名員工31歲黃男、49歲張男看管鴿舍，49歲張男與張姓女友住在鴿舍2樓，約住兩到三個月，張女因中風行動不便，中度身障，使用長照居服，沒有低收、中低收身分。