登山男墜落阿里山 直升機載遺體下山

台南市建築師吳姓男子與友人昨天前往阿里山攀爬玉山前峰不慎跌落邊坡，友人緊急聯絡119，阿里山消防分隊救護人員趕到時，吳男已沒有呼吸心跳，因天候不佳直至今天上午由直升機協助載運遺體下山。檢警相驗死者因心臟血管疾病發作導致心因性休克死亡。

警方表示，昨天中午12點多接獲報案，在阿里山玉山前峰三角點前50公尺處，有登山客需要協助，警方配合阿里山消防分隊前往救援，下午4點30分抵達現場，發現登山客年約50歲吳男已沒有呼吸心跳。

據同伴表示，他和吳男前往玉山前峰登山，吳男突然失去意識向左傾倒，他連忙抓住吳男左手並拉回登山路徑上，與現場路過的山友輪流進行CPR，持續40至50分鐘，並有熱心山友協助報案。