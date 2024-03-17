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登山男墜落阿里山 直升機載遺體下山

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

台南市建築師吳姓男子與友人昨天前往阿里山攀爬玉山前峰不慎跌落邊坡，友人緊急聯絡119，阿里山消防分隊救護人員趕到時，吳男已沒有呼吸心跳，因天候不佳直至今天上午由直升機協助載運遺體下山。檢警相驗死者因心臟血管疾病發作導致心因性休克死亡。

警方表示，昨天中午12點多接獲報案，在阿里山玉山前峰三角點前50公尺處，有登山客需要協助，警方配合阿里山消防分隊前往救援，下午4點30分抵達現場，發現登山客年約50歲吳男已沒有呼吸心跳。

據同伴表示，他和吳男前往玉山前峰登山，吳男突然失去意識向左傾倒，他連忙抓住吳男左手並拉回登山路徑上，與現場路過的山友輪流進行CPR，持續40至50分鐘，並有熱心山友協助報案。

救護人員趕到時，吳男已沒有呼吸心跳明顯死亡，以軟式擔架包覆遺體，移至玉山前峰三角點並申請直升機吊掛，因為入夜後山區天色昏暗、陡峭難行、天候不佳，吊掛無法進行，派員原地留守過夜，今天上午8點13分由直升機吊掛至塔塔加停機坪後交由家屬，後送至嘉義市立殯儀館。

今天上午經由直升機協助吊掛。圖／翻攝畫面
今天上午經由直升機協助吊掛。圖／翻攝畫面
現場山路陡峭增加消防救護人員搶救難度。圖／翻攝畫面
現場山路陡峭增加消防救護人員搶救難度。圖／翻攝畫面
今天上午由直升機吊掛至塔塔加停機坪後交由家屬。圖／翻攝畫面
今天上午由直升機吊掛至塔塔加停機坪後交由家屬。圖／翻攝畫面
現場山路陡峭增加消防救護人員搶救難度。圖／翻攝畫面
現場山路陡峭增加消防救護人員搶救難度。圖／翻攝畫面

玉山 直升機 阿里山

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