網紅游否希辦「一番賞」無頭彩iPhone挨告詐騙 反告蹦闆恐嚇取財

網紅游否希在桃市桃園區永安路上的娃娃機店舉辦iPhone 15「一番賞」活動，遭YouTuber「蹦闆」踢爆，民眾斥鉅資包下所有360抽的籤，竟無1張「中獎籤」，質疑游的活動是詐騙，昨向桃園市警方提出詐欺告訴；游某今天出面反控「蹦闆」帶人到店內鬧事，涉嫌恐嚇取財；對此，桃園警分局證實，埔子、龍安2警所已依規定受理報案，將函送桃園地檢署偵辦。

根據一名自稱阿浩的男子指控，游否希的娃娃機店日前舉辦抽iPhone15的活動，遊戲規是360抽、每抽至少200元，其中一定會有1張iPhone15的籤；之前他曾花8萬元購籤，卻連1支中手機的籤都沒有，直到最後才抽出iPhone15的籤，因此他懷疑是游否希「出老千」，將iPhone15的籤藏在身上，見時機再拿出來給他。

此人前天向YouTuber「蹦闆」投訴後，眾人當場殺到游否希的娃娃機店玩一番賞，由蹦闆的粉絲先包下200抽的籤，從原先1張200元漲成300或400元，但無1張中籤，蹦闆見狀進入店內質疑游否希根本在「斂財」，同時將剩下160張籤全部包下，再請粉絲把所有籤全都打開，仍然不見抽中iPhone15的籤，昨向桃園警分局埔子派出所控告游否希涉嫌詐欺。

游否希獲悉否認詐騙，表示這家娃娃機店已經頂讓給他人，本月14日當天是被新店長通知到店內，聲稱是遭提告人設局，明明就有抽中手機的籤，卻故意將中獎的簽毀掉，對外聲稱根本沒有中獎，而他今天也到住家附近的桃園警分局龍安派出所，對帶粉絲到娃娃機店包牌的蹦闆提告，指控他涉嫌恐嚇取財，警方已依法受理。

據悉，頂店的娃娃機新店長也出面並公開店內監視器，聲稱這名粉絲行為可議，屢次要求游否希到店內並刻意隱藏中獎籤，第一次賠償過後又撂人來要他賠88萬，他懷疑根本是遭這名粉絲設局，事發14日當天已是第3度來店內，也以店內監視器畫面舉證，認為這名粉絲疑似以找籤或換籤設局誣陷。