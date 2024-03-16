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奇萊山尋根30師生遇落石 黑鷹今晨出動救援3女生就醫

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣秀林國中舉辦奇萊山登山尋根活動，師生30人昨天攻頂奇萊北峰後，返回山屋途中遇到落石，造成4人受傷，其中1個人輕微擦傷，其餘3名女學生有撕裂傷、疑似骨折等傷勢，由7名師長陪同在稜線山屋待援，空勤黑鷹直升機今天一早出動，將3人全數平安救出，送往門諾、慈濟醫院治療，都沒有生命危險。

秀林國中是以太魯閣族為主的學校，配合太魯閣族正名運動20周年，今年擴大辦理奇萊山尋根及登山，行前以甄選方式選出13名男生、4名女生，共17名體能條件合適的學生，上了一系列相關課程，由13名老師、專業教練、協作陪同，師生一行30人13日上山進行4天3夜的行程，預計16日下山。

昨天上午在奇萊北峰攻頂後，下午1時許要返回成功山屋的途中，在奇萊北峰三角點下方約100公尺處遇到落石，其中4名學生被落石擊中，1人是輕微擦傷，另外3名女學生，1人腳受傷無法行動、1人頭部受傷，還有1人疑似手部骨折，3名傷者由師長陪同在稜線山屋待援，其餘師生則依原定計畫入住成功山屋。

花蓮縣消防局、太魯閣國家公園管理處、保七第九大隊昨天組成搜救隊伍連夜上山，因路途遙遠且山區起大霧，直到今天凌晨才走到成功山屋；另外也同步請求空勤花蓮駐地黑鷹直升機，今天上午6時30分起飛，約7時完成吊掛3名在稜線山屋的傷者，飛回德興運動場附近空地，由救護車接駁分別送往慈濟和門諾醫院。

至於其餘師生，依照原定行程，今天將徒步下山，再搭乘校方安排的遊覽車返校，輔導老師也會到場，安撫學生心情。

空勤花蓮駐地黑鷹直升機今天一早出動，將被落石擊傷的秀林國中3名女學生吊掛救出送醫。圖／空勤花蓮駐地提供
空勤花蓮駐地黑鷹直升機今天一早出動，將被落石擊傷的秀林國中3名女學生吊掛救出送醫。圖／空勤花蓮駐地提供
空勤花蓮駐地黑鷹直升機今天一早出動，飛往奇萊稜線山屋，將被落石擊傷的秀林國中3名女學生吊掛救出送醫。圖／空勤花蓮駐地提供
空勤花蓮駐地黑鷹直升機今天一早出動，飛往奇萊稜線山屋，將被落石擊傷的秀林國中3名女學生吊掛救出送醫。圖／空勤花蓮駐地提供
空勤花蓮駐地黑鷹直升機今天一早出動，將被落石擊傷的秀林國中3名女學生吊掛救出送醫。圖／空勤花蓮駐地提供
空勤花蓮駐地黑鷹直升機今天一早出動，將被落石擊傷的秀林國中3名女學生吊掛救出送醫。圖／空勤花蓮駐地提供

花蓮 落石 黑鷹直升機

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