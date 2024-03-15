影／撞死台中29歲工程師還兩度放警鴿子 抽菸輕浮男遭拘提

台中李姓男子12日清晨駕駛1輛租賃車行經西區忠明南路、五權五街疑似恍神，沒煞車也未注意號誌就高速撞飛停等紅燈的29歲陳姓工程師，害李拋飛重摔腦死，連機車都被撞到對折，後經陳的家屬忍痛拔管，李男原答應警方要到案說明卻放鴿子，警方昨持拘票逮到人，現正偵訊中，訊後將移送地檢署。

李男12日撞飛陳男後，還留在現場抽菸態度輕浮，後因李送醫被判定腦死，家屬13日決定拔管，李因涉犯過失致死罪嫌，經台中第一分局13日就通知他到案說明，李原本答應到場卻又神隱、拒絕接電話。

據了解，李男原本13日就答應要到案說明，後因聯繫不上，又改口稱說要14日再去，最終卻2度放警方鴿子，經檢察官昨下午相驗後，警方也將該狀況報告，家屬也控訴李男態度消極，經檢方開出拘票後，警方昨晚就到李男位於西屯區的租屋處逮到人。

但李男拒絕夜間訊問，今天上午仍在第一分局詢問中，預計稍晚依過失致死罪嫌疑送台中地檢署偵辦。

全案為，李男（41歲）12日上午6點多駕駛1輛白色租賃小客車疑似分心、恍神，行經西區忠明南路、五權五街口車禍，未注意前方路口號誌，就高速撞上正在停等紅燈騎機車的陳男。

陳遭高速撞擊整個人拋飛重摔馬路，李的車頭還卡住陳的機車向前衝了20公尺才停下，由於撞擊力道過猛，陳男送醫雖仍有生命跡象，但經急救後醫院仍判定腦死，家屬決定拔管。

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