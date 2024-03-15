北市議員陳重文涉監視器弊案 5千萬金流交代不清遭聲押

台北市議員陳重文被控利用質詢機會，替承標警用監視器CCTV的業者護航，藉此追加預算，從中收取賄賂；台北地檢署昨天搜索陳重文議會辦公室，約談陳重文與台灣智慧光網董事長李慶煌等14人到案，檢方漏夜偵訊後，發現陳重文無法交代5千多萬元不明金流，說詞與業者有出入，今晨依貪汙罪嫌聲請羈押禁見，預計下午開羈押庭。

同案遭約談的台智網董事長李慶煌350萬元交保、陳重文白姓妻子200萬元交保、立錡雲端科技公司人頭負責人康立錡30萬元交保、另名陳姓男子150萬元交保、台智網技術總監崔大維請回。白女交保後在友人陪同下搭乘白色BMW離去。

陳重文是北市三連霸議員，他被檢方聲押替北市議會投下震撼彈。專案小組清查查，陳重文替台灣智慧光網爭取預算後，還要李慶煌將標案轉包給康姓業者施做，工程最後竟轉回陳重文可掌控的人頭公司，形同「左手賣右手」，檢方因此認定陳重文涉貪情節重大，有串證之虞，有羈押必要。

據了解，陳重文偵訊時否認收賄，但面對檢廉詢問帳戶內可疑的5千多萬資金時，一下說是借貸，一下又稱忘記了，一下又支吾其詞，諸多供詞前後矛盾，無法有明確交代，且陳重文有次在質詢前曾與監視器業者碰面，沒幾天帳戶內就存入不明資金，懷疑是前金或後謝款。

台北市警局去年的「監視錄影系統傳輸網路服務費」預算共5.5億元，後來發現原簽約比公告一般費率的價格貴9千萬元，因此主動調整減至4點6億元送審。市議會警政衛生委員會初審時，有但書要求「實支實付」。

由於預算已送議會審議，市警局以撙節為由，盼警政衛生委員會可將金額降至4點6億元，期間四度與台智網協商未果。

據調查，台智網認為金額調降會有損失，找來陳重文護航增加預算，陳於去年12月至今年1月間，疑收受業者賄賂，利用議員職權，施壓提高監視錄影系統傳輸網路服務費預算，最終調整為5點2億元。