影／鯉魚潭水庫清淤工人疑落水失蹤 救援第2天仍無所獲

苗栗縣鯉魚潭水庫昨天發生22歲劉姓清淤工人疑似落水失蹤的意外，苗栗縣消防局及搜救人員一連兩天持續打撈，但到今天下午5點收隊仍未能找到失蹤者，消防局預計明天再派員搜尋，在黃金72小時內進行救援，目前因公墓火警多，是否能再增加4天人道救援得視情況而定。

苗栗縣消防局表示，昨天中午近1點接獲通報，鯉魚潭水庫有清淤工人疑似落水失蹤，派遣各分隊近20人趕往救援，從水面搜尋，也3度派潛水人員入水尋找，但失蹤者落水地點不明，水域面積大，且水庫最深處約有45公尺，搜救的難度高，昨天下午6點多因天色已暗，救援人員收隊，今天上午再度派遣13人在水面展開搜尋，並試圖使用「霸王鉤」打撈，但仍無所獲。

鯉魚潭水庫清淤工程委外辦理，昨天上午4名清淤工人在抽泥船作業，其中劉姓工人因想上廁所，獨自搭小型動力艇往岸邊的工務所駛去，但離開許久都未見返回，其他3名工人查覺有異，試圖尋找，但只見小艇及救生衣，不見劉姓工人的蹤影，趕緊報案求援。