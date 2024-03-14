快訊

衛福部拍板！「2族群」4月上旬可打第2劑XBB新冠疫苗

520前啟動朝野對話！蔡總統會見柯文哲談4大議題 也盼與朱立倫會面

影／鯉魚潭水庫清淤工人疑落水失蹤 救援第2天仍無所獲

聯合報／ 記者胡蓬生吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣鯉魚潭水庫昨天發生22歲劉姓清淤工人疑似落水失蹤的意外，苗栗縣消防局及搜救人員一連兩天持續打撈，但到今天下午5點收隊仍未能找到失蹤者，消防局預計明天再派員搜尋，在黃金72小時內進行救援，目前因公墓火警多，是否能再增加4天人道救援得視情況而定。

苗栗縣消防局表示，昨天中午近1點接獲通報，鯉魚潭水庫有清淤工人疑似落水失蹤，派遣各分隊近20人趕往救援，從水面搜尋，也3度派潛水人員入水尋找，但失蹤者落水地點不明，水域面積大，且水庫最深處約有45公尺，搜救的難度高，昨天下午6點多因天色已暗，救援人員收隊，今天上午再度派遣13人在水面展開搜尋，並試圖使用「霸王鉤」打撈，但仍無所獲。

鯉魚潭水庫清淤工程委外辦理，昨天上午4名清淤工人在抽泥船作業，其中劉姓工人因想上廁所，獨自搭小型動力艇往岸邊的工務所駛去，但離開許久都未見返回，其他3名工人查覺有異，試圖尋找，但只見小艇及救生衣，不見劉姓工人的蹤影，趕緊報案求援。

鯉魚潭水庫管理中心主任鍾清源表示，水庫清淤工程4年一期，預計2025年完成，失蹤的劉姓工人是彰化人，數月前才被公司派到鯉魚潭水庫作業，目前水庫蓄水量不到一半，但最深處仍有40至45公尺，潛水救援也僅能下潛約10公尺深度，增加搜救難度。

鯉魚潭水庫一名清淤工人疑似落水失蹤，苗栗縣消防局連續兩天進行救援，但至今天傍晚收隊，仍未能發現失蹤工人。圖／苗栗縣消防局提供
鯉魚潭水庫一名清淤工人疑似落水失蹤，苗栗縣消防局連續兩天進行救援，但至今天傍晚收隊，仍未能發現失蹤工人。圖／苗栗縣消防局提供
鯉魚潭水庫一名清淤工人疑似落水失蹤，苗栗縣消防局連續兩天進行救援，但至今天傍晚收隊，仍未能發現失蹤工人。圖／苗栗縣消防局提供
鯉魚潭水庫一名清淤工人疑似落水失蹤，苗栗縣消防局連續兩天進行救援，但至今天傍晚收隊，仍未能發現失蹤工人。圖／苗栗縣消防局提供
鯉魚潭水庫一名清淤工人疑似落水失蹤，苗栗縣消防局連續兩天進行救援，但至今天傍晚收隊，仍未能發現失蹤工人。圖／苗栗縣消防局提供
鯉魚潭水庫一名清淤工人疑似落水失蹤，苗栗縣消防局連續兩天進行救援，但至今天傍晚收隊，仍未能發現失蹤工人。圖／苗栗縣消防局提供
鯉魚潭水庫一名清淤工人疑似落水失蹤，苗栗縣消防局連續兩天進行救援，但至今天傍晚收隊，仍未能發現失蹤工人。圖／苗栗縣消防局提供
鯉魚潭水庫一名清淤工人疑似落水失蹤，苗栗縣消防局連續兩天進行救援，但至今天傍晚收隊，仍未能發現失蹤工人。圖／苗栗縣消防局提供

失蹤 工人 水庫

延伸閱讀

稱上廁所...鯉魚潭水庫清淤泥工人疑落水失蹤 持續搜救中

「剴剴」事件效應？恐爆離職潮 苗栗2名社工口頭請辭

苗栗鯉魚潭水庫抽泥…驚傳22歲工人疑落水 特搜隊員持續搜救

嘉縣公所告綠能公司太陽光電引發回收場大火 求償243萬敗訴

相關新聞

行人闖平交道遭火車撞亡 嘉義大林至雲林斗南部分列車延遲

台鐵2234次北上區間車今天下午近4時許行經大林至斗南車站區段時，發生一名行人闖入平交道遭火車撞亡事故，車上數十名乘客行...

影／鯉魚潭水庫清淤工人疑落水失蹤 救援第2天仍無所獲

苗栗縣鯉魚潭水庫昨天發生22歲劉姓清淤工人疑似落水失蹤的意外，苗栗縣消防局及搜救人員一連兩天持續打撈，但到今天下午5點收...

高雄工人修5樓民宅採光罩 一腳踩破跌進屋內頭破昏迷

高雄市左營區今天下午發生一起工安意外！傅姓男子受雇在文智路一處民宅5樓頂樓修採光罩，不慎一腳踩破，整個人跌落5樓室內，後...

台鐵再傳死傷事故！行人闖斗南平交道遭撞 部分車次延誤逾30分

台鐵今天下午又發生死傷事故，一名行人不明原因闖入斗南=大林間平交道，遭一列2234車次區間車撞上，目前斗南=大林間改單線...

陽明山竹子湖海芋季、繡球花季開跑 警假日提早、延長上山交通管制

陽明山竹子湖海芋季、繡球花季，從今白色情人節開跑，為期102天，士林、北投警方分別規劃交通管制及反詐騙宣導。花季期間逢清...

亞泥花蓮廠區突傳火警！濃煙竄天際、民眾反映有惡臭味 公司回應了

亞洲水泥位於花蓮新城鄉的廠區下午發生火警，消防人員獲報趕往灌救，很快控制火勢，無人員傷亡；初步調查是堆置場替代燃料起火，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。