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稱上廁所...鯉魚潭水庫清淤泥工人疑落水失蹤 持續搜救中

聯合報／ 記者吳傑沐 胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣鯉魚潭水庫發生清淤泥工人疑落水失蹤，苗栗縣消防局昨午接到報案稱，一名劉姓工人自駕小型動力艇在進行清淤作業，不久後被人發現動力艇沒人，又連繫不到，擔心是工作中落水，於是打119報案；由於水深搜救不易，救難人員昨搜尋未果，今天上午再度動員前往現場水域持續搜救。

縣消防局指出，因為無法確認落水點，無法設定搜索熱區，潛水人員於溺者所乘坐船艇最後停靠處，靠岸邊下潛搜索3人次未發現；隨後擴大搜索範圍，因水深超過45公尺，採水面搜索搭配使用霸王勾，至昨午6點日落仍未發現失蹤者，今天會繼續進行搜救工作，上午出勤人員卓蘭2人、大湖2人、獅潭1（飛手）、特搜2人，下午預計出勤卓蘭2人、泰安1人、大湖1人、特搜2人。

據了解，失蹤的是22歲的劉姓工人，彰化人，疑落水位置距離大壩約1公里。鯉魚潭水庫管理中心主任鍾清源說，工作船作業有4人，其中劉男一人想要上廁所，自己開小艇要回碼頭，因為出去太久沒有回來，停泊船上另外三名同伴回來找尋時，只發現小艇和救生衣卻不見劉男蹤影，才趕緊報案。

失蹤的22歲的劉姓工人，彰化人，疑落水位置距離大壩約1公里。圖／縣消防局提供
失蹤的22歲的劉姓工人，彰化人，疑落水位置距離大壩約1公里。圖／縣消防局提供
由於水深搜救不易，救難人昨搜尋未果，今天上午再度動員前往現場水域持續搜救。圖／縣消防局提供
由於水深搜救不易，救難人昨搜尋未果，今天上午再度動員前往現場水域持續搜救。圖／縣消防局提供
由於水深搜救不易，救難人員昨直到日落搜尋未果，今天上午再度人員前往現場水域持續搜救。圖／縣消防局提供
由於水深搜救不易，救難人員昨直到日落搜尋未果，今天上午再度人員前往現場水域持續搜救。圖／縣消防局提供
工作船作業有4人，其中劉男一人想要上廁所，自己開小艇回碼頭途中卻失蹤。圖／縣消防局提供
工作船作業有4人，其中劉男一人想要上廁所，自己開小艇回碼頭途中卻失蹤。圖／縣消防局提供

失蹤 工人

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