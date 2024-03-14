稱上廁所...鯉魚潭水庫清淤泥工人疑落水失蹤 持續搜救中

苗栗縣鯉魚潭水庫發生清淤泥工人疑落水失蹤，苗栗縣消防局昨午接到報案稱，一名劉姓工人自駕小型動力艇在進行清淤作業，不久後被人發現動力艇沒人，又連繫不到，擔心是工作中落水，於是打119報案；由於水深搜救不易，救難人員昨搜尋未果，今天上午再度動員前往現場水域持續搜救。

縣消防局指出，因為無法確認落水點，無法設定搜索熱區，潛水人員於溺者所乘坐船艇最後停靠處，靠岸邊下潛搜索3人次未發現；隨後擴大搜索範圍，因水深超過45公尺，採水面搜索搭配使用霸王勾，至昨午6點日落仍未發現失蹤者，今天會繼續進行搜救工作，上午出勤人員卓蘭2人、大湖2人、獅潭1（飛手）、特搜2人，下午預計出勤卓蘭2人、泰安1人、大湖1人、特搜2人。