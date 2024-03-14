情侶北投溫泉湯屋遭偷拍…警勘場現場：戶外通道人人可走

一對情侶今年1月間至北投皇池溫泉御膳館湯屋泡湯，不料卻遭人從竹片縫隙偷拍影像，甚至上傳臉書爆料公社，被害女子昨天至桃園報案後，警方單一窗口轉往北投分局，今警方證實已受理此案，經查影片及重回現場發現，偷拍狼涉嫌站在戶外通道持設備偷拍湯屋內情侶，全案正積極調查中。

據悉，3月13日凌晨1時許，被害女子至桃園警局報案，聲稱自己是網路上湯屋偷拍案女子，他和前男友已分手，今年1月19日曾至北投泡湯，不清楚為何會被偷拍，影片還慘遭外流，決心報警提告，請警方協助抓出偷拍狼。

北投分局今指出，案發時間為今年1月19日晚上，偷拍影片有2段，各1分鐘、2分多鐘，從中可發現鏡頭在竹片縫隙偷拍，起初畫面固定，但過程中有晃動，甚至調整焦距等情，應非固定拍攝手法，而是有偷拍狼在戶外通道，涉嫌偷拍等不法情事。