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北市警銀合力攔阻詐騙 112年成功阻詐17億

中央社／ 台北13日電

台北市警察局13日舉辦「113年金融機構協助攔阻詐騙座談會」，除邀請各金融機構與超商代表與會，共同研擬精進臨櫃攔阻策略外，現場並表揚有功的金融機構和超商店員。圖／台北市警察局刑事警察大隊提供（中央社）
台北市警察局13日舉辦「113年金融機構協助攔阻詐騙座談會」，除邀請各金融機構與超商代表與會，共同研擬精進臨櫃攔阻策略外，現場並表揚有功的金融機構和超商店員。圖／台北市警察局刑事警察大隊提供（中央社）

為強化攔阻詐騙，台北市警察局今天舉辦金融機構助攔詐座談會，北市警銀去年共阻詐17億餘元，台北市副市長李四川表揚有功的金融機構和超商店員，北市防詐預算加碼近5倍。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，為強化攔阻詐騙成效和加強辨識詐騙能力，下午在市警局舉辦「113年金融機構協助攔阻詐騙座談會」，除邀請各金融機構與超商代表與會，共同研擬精進臨櫃攔阻策略外，李四川到場表揚攔阻詐騙有功的金融機構與超商店員。

市刑大指出，北市警銀去年合作阻詐金額高達新台幣17億餘元，相較過往有顯著成果，台北市議會今年大幅提升防詐預算近5倍之多，鼓勵警銀共同攔阻詐騙，強化大眾識詐能力。

根據市警局統計資料顯示，去年詐欺案件發生4008件、財損12億2410萬餘元，與民國111年同期相較，發生數減少36件，破獲數增加63件，但財損金額增加3億9906萬餘元。

其中，未成功攔阻百萬元以上匯款案共計74件，財損金額6億餘元占總財損金額的50%。

市刑大說，經分析上述案件詐騙手法，以假投資占82%為最多，多為被害人遭教導以工程款項、購車買房、房屋裝潢等理由辦理提、匯款，甚至為躲避關懷提問要求被害人到多家金融機構嘗試提領。

為有效攔阻詐騙款項，市刑大說，警方持續與金融機構、超商業者合作，近年阻詐金額與件數都有顯著成長，統計去年透過金融機構關懷提問成功攔阻案件共有1657件，成功攔阻金額高達17億餘元，較111年增加482件、10億5000萬餘元。

市刑大提到，今天會中也和金融機構相互交流，透過加強執行客戶KYC（Know your customer）機制，留意客戶異常帳戶及資金流向，藉以發掘潛在詐騙，及時攔阻款項遭提領。

此外，台北市政府為展現打擊詐欺決心，去年已將攔阻獎金禮券提升2倍至每案最高4000元，累計頒發207萬餘元的獎金禮券給2299名攔阻詐騙有功人員。

同時，議會也大力支持打詐工作，將今年防詐宣導及市民攔阻獎勵金預算提升近5倍，有效強化警銀合作機制，提升宣導辨識詐騙能力，鼓勵民眾加入攔阻詐騙行列。

北市 詐騙 警察 超商

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