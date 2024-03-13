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影／「姊姊醒了」！彰化被撞命危姊妹傳出超級好消息

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化陳姓姊妹被撞命危案，在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊，今天上午醒了。圖／秀傳醫院提供
彰化陳姓姊妹被撞命危案，在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊，今天上午醒了。圖／秀傳醫院提供

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟在路口被撞飛，命危兩姊妹醫院搶救第20天，在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊傳出好消息，彰化秀傳醫院速報「剛剛陳家姊姊已經醒了」，彰化秀傳神經外科主任鄭均洹和她的姑婆一起去看她的時候，讓她睜開眼睛和閉上眼睛，還有跟她說聽得懂就眨兩下眼睛，她都可以照做了。至於在彰基救治的妹妹，昏迷指數仍維持3。

上月22日晚間，分別就讀於國小的陳姓三姊弟，通過彰化縣伸港鄉建國路與美港公路交岔路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，其中2姊妹命危，弟弟受輕傷。兩姊妹分別在彰化秀傳及彰化基督教醫院救治，至今進入第20天。

在秀傳救治的姊姊，據院方表示，她的神經功能狀況與昨天差不多，昨天拔右側胸管，今天拔左側胸管。不過，秀傳醫院隨後發布訊息，傳來「剛剛陳家姊姊已經醒了 」的超級好消息。

彰化秀傳神經外科主任鄭均洹說，今天早上跟她的姑婆一起去看姊姊的時候，讓她睜開眼睛和閉上眼睛，還有跟她說聽得懂就眨兩下眼睛，她都可以照做了，眼睛很靈活，目前已完成第一劑幹細胞治療，後續還有兩劑，希望她會有更大進步。

今天早上鄭均洹前往探視她時，表示有很多人都在關心，雖然會有點累，但很棒，希望她更努力，後續還有一些治療計畫，她會持續會更好，希望她好好休息，一定會度過難關。

至於在彰基治療的姊姊，陳小妹妹治療至今天第20天，彰基表示，目前升壓劑已經全部拿掉，兩邊胸管已經拔除，生命跡象逐步穩定，會依照陳小妹妹的情況，並會安排專科醫師給予高氧壓治療，也評估後續「神經再生療法」治療的可能，總院長陳穆寬 指示，會用最適合陳小妹妹的治療方式，不計成本。

彰化陳姓姊妹被撞命危案，在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊，今天上午醒了。圖／秀傳醫院提供
彰化陳姓姊妹被撞命危案，在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊，今天上午醒了。圖／秀傳醫院提供
彰化陳姓姊妹被撞命危案，在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊，今天上午醒了。圖／秀傳醫院提供
彰化陳姓姊妹被撞命危案，在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊，今天上午醒了。圖／秀傳醫院提供

彰化 撞飛 車禍

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