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清明節「墓」宜掃不宜燒 桃消扮寶可夢教學童4不1要
清明時節將至，各地遊子陸續返鄉掃墓祭祖，但往往伴隨著數量居高不下的墓地、雜草火警案件，為防範民眾掃墓使用火源不慎引發火災，桃園市政府消防局第一救災救護大隊三民分隊今前進桃園區成功國小，辦理防火宣導活動，期盼家長及小朋友一改以往習慣，安全且愉快的掃墓。
三民消防分隊指出，今活動由消防人員設計一段話劇，扮演寶可夢御三家妙蛙種子、小火龍及傑尼龜，因為清明掃墓而引起一連串的故事，透過小朋友熟悉的角色，帶給他們正確的防火及環保觀念，並發放清明水袋，教導小朋友掃墓時，不忘提醒爸爸媽媽，避免使用火源，注意環境安全。
星星之火，可以燎原，祭祖焚燒的一小張金紙隨風飄揚，也可能引起大片墓地、雜草火警，嚴重者甚至會傷及民眾、波及住宅，不容小覷。三民消防分隊呼籲民眾祭祖掃墓不用火，環保又平安，謹記「4不1要」：除草不用火（攜回丟棄）、紙錢不燃燒（放集中燃燒處）、爆竹不施放、煙蒂不亂丟、垃圾要帶走，留給祖先一片安寧的棲息地。
三民消防分隊長黃柏豪也提醒大家，田野引火燃燒等行為不慎致火災，政府可依據空氣汙染防制法、消防法等法令進行裁罰，使用火源請務必謹慎小心；也建議民眾可透過「以功代金」祭祖，不僅響應環保，避免引發火災的隱憂，更可救濟社會上需幫助的弱勢團體。
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