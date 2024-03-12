康橋交通車出車禍今14名請假 車齡10年事發時速66公里

康橋國際學校秀岡校區交通車昨晚發生翻覆事故，車上有25名學生加上林姓司機共26人，有多人送醫。記者翁至成／翻攝

康橋國際學校秀岡校區交通車昨晚發生翻覆事故，車上25名學生加上林姓司機命大僅受輕傷，昨天深夜檢查後陸續離開醫院，今天有14名學生請假、11人到校。校方表示，目前查出事發時車速約66公里，沒有超速、酒駕等違規情事，事發原因還在調查，釐清肇事原因後，若情節嚴重可解約，對交通車公司也會有罰則。

康橋國際學校公關室主任吳浩銘說，出事的是一輛載25名國高中學生課後社團交通車，要載學生前往象山、市府捷運站途中，在文山隧道發生打滑翻覆事件，查出當時車速約66公里，並無超速狀況，事故原因警方等單位尚在調查。

吳浩銘表示，事發當下，學生很冷靜依照交通車演練方式，高年級引導學弟妹逃生，並安撫情緒，第一時間與家長聯繫，後續送醫狀況，第一時間含司機在內有15人分別送往萬芳醫院、台北醫學大學醫院、忠孝醫院治療，學生大多是嘴角、手腳擦挫傷，卻也飽受驚嚇。後續由家長帶往自行就醫有5人，經醫院處置後，20人昨天深夜均已陸續辦理出院返家休養。

新北教育局表示，有提醒學校要持續關心學生上學情形，並遵醫囑關注學生健康，若在72個小時內有不舒服的症狀要儘速到醫院檢查。

市府相當重視此一意外事件，後續除了待警察單位進一步調查釐清交通事故發生原因外，將督促學校注意學生交通車安全。

校方表示，康橋國際學校秀岡校區有近1800名學生，扣除住校、家長自行接送的學生，另有7成學生是搭交通車上下學，學校與交通車公司簽約，每天約有90輛交通車在服務學生，學校一向很重視學生的乘車安全，對司機員素質、車況都有把關。

校方說，近日將安排25名學生接受心理輔導，也會準備慰問紅包，周二正好有周集會，預計利用周集會時間做全校交通安全宣導。受輕傷學生11日深夜陸續離院返家，若學生12日請假休養遇考試等狀況，校方會彈性處理。

吳浩銘說，教育局、交通車公司、學校今天分別發放2000元慰問金給孩子。林姓司機目前暫時駕駛任務，事故原因調查出來後，若有明確嚴重違規，最重解約，平時交通車公司及司機合約中有明列出可達解約，詳細原因待事故調查結果。

該家交通車公司與學校長期合作，依照目前查詢的資料，這輛車車齡10年，2014年3月出廠，雖有違規紀錄，但該車輛2023年9月開始服務康橋學生，林姓司機2024年開始擔任康橋交通車司機，車輛和司機在服務康橋期間無違規紀錄。校方也補充說，林姓司機過去有2次違規紀錄，處於情節輕微的違規，類似紅線停車等狀況。