小客車上阿里山超車失敗 擦撞遊覽車再自撞護欄
有輛自小客車往阿里山方向行駛，行經阿里山公里81.3公里處時，企圖超車前方遊覽車，卻釀成2車擦撞，小客車超車失敗車頭又撞上路邊護欄。幸好沒有造成人員傷亡。小客車冒然超車舉止不但發生車禍，也讓遊覽車上30名遊客敗興而歸。
嘉義縣竹崎分局警方表示，竹崎分局阿里山十字聯合所在10日12點多接獲報案，在阿里山台18線81.3公里發生交通事故，隨即派員趕往現場。
警方到場了解，駕駛小客車的陳男與遊覽車司機汪男同為嘉義往阿里山方向行駛，行經這路段時，陳男企圖超車，因超車道盡頭道路縮減，小客車不慎擦撞遊覽車後撞上路邊護欄，雙方無飲酒，所幸小客車駕駛與遊覽車上30人都沒有人受傷。但原本要上阿里山遊玩的旅程、心情因此大受影響。
竹崎分局呼籲，阿里山公路彎道多，上山遊玩之遊客應遵守交通規則，勿任意超車，以免發生危險。
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