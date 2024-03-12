康橋校車翻覆20人就醫均已出院 校方：今發慰問紅包
康橋中學校車11日7點許在文山隧道發生校車翻覆意外，造成車上14名學生及駕駛共15名輕傷，後續也有5名學生由家長帶往自行就醫，新北市長侯友宜也赴萬芳、北醫視察學生情況，經醫院處置，20名學生11日深夜均出院返家休養。校方說，12日將安排25名學生接受心理輔導，並準備慰問紅包。
教育局指出，康橋中學秀岡校區一輛課後社團交通車，車上載有25名學生、1名駕駛共26人，11日晚間7點20分左右行經台北市信義快速道路文山隧道往信義區方向，發生翻覆意外，造成14名學生、駕駛共15名輕傷，由北市消防局119協助分別送往三家醫院治療，皆意識清醒。
教育局說，除立即派遣人員前往了解，也啟動校安通報，市長侯友宜、副市長劉和然也分別前往醫院關懷學生傷勢情形，並將後續加強學生心理輔導，學校更應該要負起責任，會與台北市一起面對此意外事件。
教育局統計，截至11日深夜11點50分，該意外共有20人就醫，除消防局送醫15人外，後續由家長帶往自行就醫5人，經醫院處置後，20人均已出院返家休養。
校方表示，康橋國際學校秀岡校區有近1800名學生，扣除住校、家長自行接送的學生，有7成學生搭交通車上下學，學校與交通車公司簽約，每天約有90輛交通車服務學生，學校一向很重視學生的乘車安全，對司機員素質、車況都有把關。
校方說，12日將安排25名學生接受心理輔導，也會準備慰問紅包，周二正好有周集會，預計利用周集會時間做全校交通安全宣導。受輕傷學生11日深夜陸續離院返家，若學生12日請假休養遇考試等狀況，校方會彈性處理。
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