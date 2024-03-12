康橋校車隧道翻覆 18人送醫

新北康橋國際學校一輛交通車昨晚在北市文山隧道翻覆，造成十七名學生和駕駛受傷送醫。圖／讀者提供 新北康橋國際學校秀岡校區一輛交通車，昨晚行經台北市文山隧道時翻覆，包括十七名學生和駕駛共十八人送醫，所幸均無大礙；校車林姓駕駛向警方供稱，當時天雨路滑，車開到隧道後突然打滑才翻車，警方正調查事故原因。

據調查，昨晚七點十四分左右，康橋學校社團交通車載送二十六名學生返家，行經文山隧道往信義區方向途中，突不明原因在隧道翻覆，雙向交通受阻。

台北市消防局獲報出動九輛消防車、八輛救護車到場，當時車身九十度向左傾倒路面，車前擋風玻璃嚴重碎裂，車內學生都受到驚嚇；所幸翻覆時車頂逃生門發揮功用，學生均順利逃出，消防隊趕抵，確定無人受困，協助十五人送醫，包括十四名學生和校車駕駛，均意識清楚，另有三名學生返家後覺得不適，自行就醫。

六十一歲林姓司機說，駛入隧道後就覺得車輛不穩，試著踩煞車卻開始打滑，接著車頭左側先撞到隧道牆壁，然後就翻車。警方調閱隧道監視器畫面，確認是校車自行打滑翻覆。

台北市長蔣萬安、副市長林奕華和新北市長侯友宜，昨晚分別趕赴醫院探視傷者，侯友宜表示，會和北市一起調查事發經過，給孩子與家長交代。

康橋校長徐文淞說，校方第一時間成立緊急應變小組，通報新北教育局，配合處理及調查事故原因，也發簡訊通知讓家長放心；副校長前往醫院陪伴學生，他留在學校指揮調度。

未來學校將召集交通車駕駛，以這次事故作為案例，嚴格要求安全駕駛規範，並加強檢查交通車相關安全設施，也會持續關注學生身心狀況。