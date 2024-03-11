快訊

為什麼平常很便宜的辣椒粉 掀起全台灣調味料大型食安風暴？

防長憂兩岸情勢失眠 國安局長：未見台海緊張情勢持續升高或違常

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「運勢起飛」賺進大把鈔票

獨／3死悲劇警員明天公祭 加害人母親探視巡路員父母 下跪痛哭

聯合報／ 記者邱瑞杰王慧瑛／連線即時報導

新北34歲簡姓男子本月1日深夜開車連續撞死巡路員劉冠群、警員蘇昱鴻，自己也遭火車輾斃，造成3個家庭面臨生離死別之慟。簡母6日上午在里長趙瑞昌陪同下到基隆向劉冠群父母道歉，簡母下跪痛哭求原諒，劉男父母將她扶起，反過來送暖，趙瑞昌說，他當7任里長看盡人生百態，不曾看過如此寬容的家屬，非常了不起。

事發後趙瑞昌一路陪著簡母處理善後，也給予心理支持。罹難警員蘇昱鴻明天上午在板橋殯儀館辦告別式，簡男明天也將在基隆殯儀館火化。劉冠群預計本月18日舉行基督教告別式。

趙瑞昌說，簡男家有中低收入戶資格，60歲的簡母清晨在漁港當清潔工，之後再到自助餐工作，獨自撐起家計，是辛勞、堅韌的母親。

趙瑞昌說，簡母對兒子闖禍，造成蘇昱鴻、劉冠群家庭破碎，內心非常過意不去，除想當面道歉，也會設法透過勞保、壽險等理賠，盡全力賠償對被害人造成的傷害。

上周三上午，他有陪簡男母親到基隆探視劉冠群父母，原本也希望能到蘇姓警員靈前上香致意，並向家屬道歉，但蘇男父母目前婉拒，他有獨自先到蘇姓警員靈前弔念，並留下聯繫方式給蘇男親友，希望待後事告一段落再約碰面。

簡母告訴趙瑞昌，兒子犯錯已死亡，「能請的錢」都會用來賠償被害人，也想當面道歉。趙瑞昌上周三會同基隆當地里長，和劉冠群的父母約在住家社區旁碰面，現場兩個母親哭得非常傷心，簡男母親一度下跪道歉，她說「害您們好好的家庭破碎」，劉男父親將簡母扶起，提到簡母一家人日子也不好過，不需要特別賠償，還鼓勵簡母「妳要多保重」，寬容大氣的態度，讓人聞之鼻酸。

基隆市長謝國樑（右）日前到已故巡路員劉冠群的家中，慰問劉冠群的爸爸和媽媽。圖／取自謝國樑臉書
基隆市長謝國樑（右）日前到已故巡路員劉冠群的家中，慰問劉冠群的爸爸和媽媽。圖／取自謝國樑臉書

基隆 殯儀館 父母

延伸閱讀

民團罷免基隆市長謝國樑行動 3天累計1300份提議

基隆市今年推56項運動課程 首場健行16日暖暖登場

基隆東岸商場爭議 拆樑行動罷免連署領銜人是長照社工

東岸商場爭議成罷免大戰！民團啟動罷免謝國樑連署 基隆市府回應了

相關新聞

農產公司進口原料被檢出蘇丹紅 自行送檢卻沒驗 雲林衛生局移送偵辦

蘇丹紅辣椒粉延燒，雲林縣衛生局近日接獲多縣市衛生局通報違規問題產品流向雲林地區的業者，兵分多路稽查，查扣、下架相關產品，...

獨／3死悲劇警員明天公祭 加害人母親探視巡路員父母 下跪痛哭

新北34歲簡姓男子本月1日深夜開車連續撞死巡路員劉冠群、警員蘇昱鴻，自己也遭火車輾斃，造成3個家庭面臨生離死別之慟。簡母...

商旅麝香龜遭隨手盜走差點成盤中飱 警自大鍋中救回

57歲陳姓男子行經台南市中西區尊王路某商旅前，見門前飼養的一隻麝香烏龜，四周無人注意涉嫌下手行竊。警方接獲飼主報案後，調...

男嬰遭保母拔指甲毆打虐死 北市社會局曝去年訪視狀況

北市去年底發生一名男嬰遭保母虐死案，據了解該案因父母入監無法照顧，由兒盟、社會局轉介保母，但保母與其妹妹疑似對男童虐待致...

墓地雜草火警旺季 屏縣平均1天10件 消防員疲於奔命

冬末春初，受到乾燥溫暖天氣影響，墓地雜草火警案件增，屏東縣消防局統計今年1、2月曾經最高1天處理14件，平均一天約10件...

砂石車肇禍台中母子被壓命危 全校集氣為母子祈福

台中市北屯區東山路昨天發生嚴重車禍，砂石車翻車壓毀轎車，車內母子重傷急救中，傷者是新社高中男學生，全校師生為這對母子集氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。