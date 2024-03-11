獨／3死悲劇警員明天公祭 加害人母親探視巡路員父母 下跪痛哭
新北34歲簡姓男子本月1日深夜開車連續撞死巡路員劉冠群、警員蘇昱鴻，自己也遭火車輾斃，造成3個家庭面臨生離死別之慟。簡母6日上午在里長趙瑞昌陪同下到基隆向劉冠群父母道歉，簡母下跪痛哭求原諒，劉男父母將她扶起，反過來送暖，趙瑞昌說，他當7任里長看盡人生百態，不曾看過如此寬容的家屬，非常了不起。
事發後趙瑞昌一路陪著簡母處理善後，也給予心理支持。罹難警員蘇昱鴻明天上午在板橋殯儀館辦告別式，簡男明天也將在基隆殯儀館火化。劉冠群預計本月18日舉行基督教告別式。
趙瑞昌說，簡男家有中低收入戶資格，60歲的簡母清晨在漁港當清潔工，之後再到自助餐工作，獨自撐起家計，是辛勞、堅韌的母親。
趙瑞昌說，簡母對兒子闖禍，造成蘇昱鴻、劉冠群家庭破碎，內心非常過意不去，除想當面道歉，也會設法透過勞保、壽險等理賠，盡全力賠償對被害人造成的傷害。
上周三上午，他有陪簡男母親到基隆探視劉冠群父母，原本也希望能到蘇姓警員靈前上香致意，並向家屬道歉，但蘇男父母目前婉拒，他有獨自先到蘇姓警員靈前弔念，並留下聯繫方式給蘇男親友，希望待後事告一段落再約碰面。
簡母告訴趙瑞昌，兒子犯錯已死亡，「能請的錢」都會用來賠償被害人，也想當面道歉。趙瑞昌上周三會同基隆當地里長，和劉冠群的父母約在住家社區旁碰面，現場兩個母親哭得非常傷心，簡男母親一度下跪道歉，她說「害您們好好的家庭破碎」，劉男父親將簡母扶起，提到簡母一家人日子也不好過，不需要特別賠償，還鼓勵簡母「妳要多保重」，寬容大氣的態度，讓人聞之鼻酸。
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