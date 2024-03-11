獨／3死悲劇警員明天公祭 加害人母親探視巡路員父母 下跪痛哭

新北34歲簡姓男子本月1日深夜開車連續撞死巡路員劉冠群、警員蘇昱鴻，自己也遭火車輾斃，造成3個家庭面臨生離死別之慟。簡母6日上午在里長趙瑞昌陪同下到基隆向劉冠群父母道歉，簡母下跪痛哭求原諒，劉男父母將她扶起，反過來送暖，趙瑞昌說，他當7任里長看盡人生百態，不曾看過如此寬容的家屬，非常了不起。

事發後趙瑞昌一路陪著簡母處理善後，也給予心理支持。罹難警員蘇昱鴻明天上午在板橋殯儀館辦告別式，簡男明天也將在基隆殯儀館火化。劉冠群預計本月18日舉行基督教告別式。

趙瑞昌說，簡男家有中低收入戶資格，60歲的簡母清晨在漁港當清潔工，之後再到自助餐工作，獨自撐起家計，是辛勞、堅韌的母親。

趙瑞昌說，簡母對兒子闖禍，造成蘇昱鴻、劉冠群家庭破碎，內心非常過意不去，除想當面道歉，也會設法透過勞保、壽險等理賠，盡全力賠償對被害人造成的傷害。

上周三上午，他有陪簡男母親到基隆探視劉冠群父母，原本也希望能到蘇姓警員靈前上香致意，並向家屬道歉，但蘇男父母目前婉拒，他有獨自先到蘇姓警員靈前弔念，並留下聯繫方式給蘇男親友，希望待後事告一段落再約碰面。