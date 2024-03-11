好消息！挨撞命危姊妹搶救第18天 姊姊眼睛睜開快醒了

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟在路口被撞飛，命危兩姊妹醫院搶救第18天，在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊今天持續好轉，昏迷指數6分，院方表示，她的眼睛可以張開，「應該是快要醒了」，在彰基救治的9歲妹妹，昏迷指數仍維持3，院方表示血壓算是穩定。

上月22日晚間，分別就讀於國小的陳姓三姊弟，通過彰化縣伸港鄉建國路與美港公路交岔路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，其中2姊妹命危，弟弟受輕傷。兩姊妹分別在彰化秀傳及彰化基督教醫院救治，至今進入第18天，兩人仍陷昏迷，妹妹昏迷指數維持3，姊姊則在救治後，昏迷指數已提升到6。

彰化秀傳醫院神經外科主任鄭均洹表示，10歲姊姊發生車禍後，枕骨跟第一頸椎的錯位，3月6日做頸椎復位神經減壓固定手術，雖然今天的昏迷指數仍是6分，但她的眼睛可以張開，眼珠可以活動，呼吸器設定比較好，「應該快醒了」。

鄭均洹說，她的頸椎損傷部分，目前的右下肢有些活動的反應，也是一個好消息，期待從3月8日開始的幹細胞治療之後，會有多一些進步的機會。