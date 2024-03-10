專挑無人商店破壞兌幣機偷錢 竊嫌得手10多件遭警當場逮捕

屏東縣36歲陳姓男子去年11月出獄，專挑無人商店下手，娃娃機、洗衣店、加水站等，破壞兌幣機竊取零錢，今凌晨陳在屏東市某加水站行竊，被民眾發現報案，警獲報後將陳當場逮捕，全案擴大清查，警詢後今下午將陳男依加重竊盜罪移送檢方偵辦，並建議檢方向法院聲押。

屏東警分局指出，今年2月起，受理多起娃娃機店、洗衣店等無人商店兌幣機遭破壞竊取零錢案，經調閱監視器，鎖定陳姓男子涉案，追查發現，陳犯案範圍遍布屏東縣境內，從屏東市、潮州鎮、內埔鄉、枋寮鄉與林邊鄉。

陳男行蹤不定，陳今天凌晨兩點半在屏東市一處加水站行竊時，民眾發現形跡可疑趕緊報案，警方到場後，當場將正要下手行竊的陳男帶回調查。

警方清查，陳男行竊時間不固定，專挑無人商店人少時犯案，且犯案手法解鎖速度快，不到幾秒鐘，快速將鎖破壞打開，清查陳涉及10多起無人商店竊案，每次得手約數千元，陳還涉行竊汽機車車牌、車內財物等案。

陳男對犯下案件幾乎全盤供出，警方逐一比對清查，今下午警詢後將陳男依加重竊盜罪移送檢方偵辦，並建議檢察官向法院聲請羈押。