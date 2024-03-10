聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／新北竊賊一夜奔波3縣市犯案 看到警察嚇到褲頭鬆開
新北市有2名竊賊日前在三重區偷了1輛貨車，花5個小時沿國道、省道開車130公里，先後到桃園、新竹的抓娃娃機店偷竊零錢和兌幣機，再折返林口。殊不知警方在他們行竊過程中已著手追緝，只花2小時便人贓俱獲，最後主嫌被裁定羈押。
三重警分局光明派出所上個月25日清晨5時30分獲報失竊，調閱監視器發現2名竊賊於凌晨2時33分，在三重區大仁街偷走1輛鑰匙沒拔下的小貨車，直接從三重交流道開上國道一號南下桃園蘆竹。
員警隨後駕車至桃園搜索，並請當地警方協助調閱監視器追查。後來發現贓車又從新竹湖口交流道開上國道一號北上，駛出林口交流道。上午7時35分左右，三重警方追到林口交流道附近的忠孝三路，發現贓車停在路邊。
2名竊嫌一看到警察，分頭拔腿就跑，光明派出所警員陳詣、林家暐扔下巡邏車，1人追1個，迅速壓制逮捕46歲和47歲王姓竊嫌，並在貨車上查扣1台兌幣機與零錢4萬1600元。
經查，2名王姓竊嫌凌晨2時33分在三重偷車之後，自國道一號南下桃園，3時11分在蘆竹區南崁路二段砸壞抓娃娃機台偷竊零錢。後來改走省道繼續南下新竹，5時38分在新豐鄉建興路一段將抓娃娃店的兌幣機整台扛走。
接著他們又從湖口交流道北返，上午7時35分開車到林口區忠孝三路，才剛停靠路邊，警察已經追到現場，自接獲貨車失竊報案到人贓俱獲，只花2小時左右，警詢後2名王姓男子依竊盜罪嫌移送新北地檢署，47歲王男2萬元交保候傳，法院裁定46歲主嫌收押。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言