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影／新北竊賊一夜奔波3縣市犯案 看到警察嚇到褲頭鬆開

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有2名竊賊日前在三重區偷了1輛貨車，花5個小時沿國道、省道開車130公里，先後到桃園、新竹的抓娃娃機店偷竊零錢和兌幣機，再折返林口。殊不知警方在他們行竊過程中已著手追緝，只花2小時便人贓俱獲，最後主嫌被裁定羈押。

三重警分局光明派出所上個月25日清晨5時30分獲報失竊，調閱監視器發現2名竊賊於凌晨2時33分，在三重區大仁街偷走1輛鑰匙沒拔下的小貨車，直接從三重交流道開上國道一號南下桃園蘆竹。

員警隨後駕車至桃園搜索，並請當地警方協助調閱監視器追查。後來發現贓車又從新竹湖口交流道開上國道一號北上，駛出林口交流道。上午7時35分左右，三重警方追到林口交流道附近的忠孝三路，發現贓車停在路邊。

2名竊嫌一看到警察，分頭拔腿就跑，光明派出所警員陳詣、林家暐扔下巡邏車，1人追1個，迅速壓制逮捕46歲和47歲王姓竊嫌，並在貨車上查扣1台兌幣機與零錢4萬1600元。

經查，2名王姓竊嫌凌晨2時33分在三重偷車之後，自國道一號南下桃園，3時11分在蘆竹區南崁路二段砸壞抓娃娃機台偷竊零錢。後來改走省道繼續南下新竹，5時38分在新豐鄉建興路一段將抓娃娃店的兌幣機整台扛走。

接著他們又從湖口交流道北返，上午7時35分開車到林口區忠孝三路，才剛停靠路邊，警察已經追到現場，自接獲貨車失竊報案到人贓俱獲，只花2小時左右，警詢後2名王姓男子依竊盜罪嫌移送新北地檢署，47歲王男2萬元交保候傳，法院裁定46歲主嫌收押。

2個竊賊稍早在桃園蘆竹破壞抓娃娃機台偷零錢，後來嫌太慢，又到新竹新豐將整台兌幣機扛走。記者林昭彰／翻攝
2個竊賊稍早在桃園蘆竹破壞抓娃娃機台偷零錢，後來嫌太慢，又到新竹新豐將整台兌幣機扛走。記者林昭彰／翻攝
王姓竊嫌日前花5個小時開車130公里，連續在新北、桃園、新竹行竊，看到警察拔腿就跑，顧不得褲頭鬆開露出紅色內褲，拚命想逃。記者林昭彰／翻攝
王姓竊嫌日前花5個小時開車130公里，連續在新北、桃園、新竹行竊，看到警察拔腿就跑，顧不得褲頭鬆開露出紅色內褲，拚命想逃。記者林昭彰／翻攝
2個竊賊在新北三重偷貨車，開到桃園蘆竹破壞抓娃娃機台偷零錢。記者林昭彰／翻攝
2個竊賊在新北三重偷貨車，開到桃園蘆竹破壞抓娃娃機台偷零錢。記者林昭彰／翻攝

三重 娃娃機 桃園

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