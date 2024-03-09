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國道三車追撞！勞斯萊斯魅影遭追尾 車廠：修車四、五百萬飛了

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

國道中山高台南大灣段今天上午發生一起3車追撞事故，其中一輛大貨車撞上的竟是市價超過2000萬的勞斯萊斯魅影車型，駕駛下車處理被網友拍到照片，一度被誤認是全聯創辦人林敏雄，引發熱議，國道警方調查，3輛車駕駛都不姓林，全聯也發聲明指出，「此消息為烏龍認錯人事件，請外界停止散播不實訊息，本公司特此澄清。」

國道警方接獲報案，上午11時20分國道1號南向323.1公里（台南大灣路段）發生車禍事故，趕到現場時發現是3車追撞，26歲陳男駕駛自小客貨車從外側變換到減速車道，後方37歲王男駕駛大貨車未保持安全距離，撞上前方60歲鄭男駕駛的勞斯萊斯，所幸3人都未受傷，但勞斯萊斯後方凹陷嚴重。

鄭男下車撥打電話，被路過民眾拍照上網，誤傳車主是全聯創辦人林敏雄，經過比對後發現長相跟身材都有差距，全聯也發聲明呼籲不要以訛傳訛。

蔡姓修車廠老闆說，這部市價逾2000萬元的豪車勞斯萊斯後方遭追尾，從損害程度判斷修繕費用起碼要4、500萬元，已經是原車價的四分之一，若是向租賃公司購買的車主多半會選擇報廢，但大貨車無法保「超額險」，恐怕得面對高額賠償。

國道中山高台南大灣段發生3車追撞事故，勞斯萊斯車尾被撞凹，駕駛下車一度被誤認是全聯創辦人林敏雄，全聯發聲明否認。記者莊曜聰／翻攝
國道中山高台南大灣段發生3車追撞事故，勞斯萊斯車尾被撞凹，駕駛下車一度被誤認是全聯創辦人林敏雄，全聯發聲明否認。記者莊曜聰／翻攝
國道中山高台南大灣段發生3車追撞事故，勞斯萊斯車尾被撞凹，駕駛下車被誤認是全聯創辦人林敏雄，全聯發聲明否認。記者莊曜聰／翻攝
國道中山高台南大灣段發生3車追撞事故，勞斯萊斯車尾被撞凹，駕駛下車被誤認是全聯創辦人林敏雄，全聯發聲明否認。記者莊曜聰／翻攝
國道中山高台南大灣段發生3車追撞事故，市價逾2000萬的勞斯萊斯車尾被撞凹，駕駛下車被誤認是全聯創辦人林敏雄，全聯發聲明否認。記者莊曜聰／翻攝
國道中山高台南大灣段發生3車追撞事故，市價逾2000萬的勞斯萊斯車尾被撞凹，駕駛下車被誤認是全聯創辦人林敏雄，全聯發聲明否認。記者莊曜聰／翻攝

國道 車主 車禍

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