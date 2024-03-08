新店沒有違停就靠它 Cheap：台灣最速拖吊傳說「比F1技師還強」

「為什麼新店沒有違停？」關注交通安全的網紅Cheap昨在臉書表示，新北市新店區有一家民間合作的拖吊場，拖吊速度快狠準，「台灣最速拖吊傳說，30秒說掰掰」，盛傳「比F1技師還強」。

行政院會昨拍板交通罰鍰1200元以下的10項違規不予民眾檢舉、不記點，引起譁然，民眾憂心違停情況將更惡化。交通部說，修法不會因此降低執法強度，也不會有處罰漏洞。

Cheap昨分享一段拖吊影片，整段影片只有17秒。他表示，這家亞旺拖吊場沒人敢挑戰，敢在新店違停的肯定都是外地人，「不只汽車，連機車都是一整排的拖」，新店各大社團呼天搶地，亞旺Google評價1.5分超低分，據說拖吊場的評價越低，代表的是一種榮譽，「可以不要記點，但不能沒有亞旺」。

Cheap表示，根據網友說法，「跟亞旺說有5輛車違停，5輛亞旺就會立馬衝過來」、「新店報警沒用，要打給亞旺，反正車上會有警察」、「希望亞旺拓點到全台灣，最好上市櫃，台灣的交通就有救了」、如果亞旺拓展全球並上市，就怕巴菲特、股神都會搶買，績效實在太強了，台灣第二座護國神山。亞旺的Google負能量滿滿，只有1.5顆星、1300個超低評價。

不少新店人曾有被拖吊經驗，「苦主+1，之前看完醫生開車去停藥局門口，拿藥出來車就不見了，現在去市區買東西，都會乖乖停好車，用走的走過去」、「常常看到他們兩台在巡邏，看到目標，一台準備倒車，另一台司機下車直接上溜冰鞋，真的超派，合作無間」、「親身經歷，停車送小孩進2樓托嬰中心下樓，車已經不見。不是正在拖，是已經不見了」。

網友表示，「身為新店人，亞旺絕對是讓人聞風喪膽的存在」、「住新店，個人覺得亞旺真的強，請大家不要想挑戰」、「我以有亞旺為榮，違停真的比較少，大家也盡量不違停了」、「身為新店人，我覺得亞旺就是新店之光」。

其他網友表示，「副駕上車，一氣呵成」、「那個副駕上車上的行雲流水，這就是專業」、「如果全台都有那麼優質的拖吊業者，一般民眾能不能檢舉好像也無所謂了」、「懇求增加全台據點」、「這也是另一個訴求點：執法量能要夠高」。