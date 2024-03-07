新北某高中2學生圍老師、手拿板擦欲砸臉 結果是這樣

今日有網友在FB「爆料1公社」貼出短影片，2名疑似新北某高中學生分別抓著老師限制行動，還想拿板擦弄老師的臉，影片一出，引起網友怒火。新北市教育局表示，經查學生並無欺負侮辱老師，是畢業學生與老師在演戲開玩笑，校方表示，影片中學生現在都已念大學，是同學以為好玩貼爆料公社做紀念，沒想到被歪樓，已要求校友下架。

影片中，紅色衣服學生從老師背後抓住雙手限制行動，另一名身穿藍衣的學生手拿板擦對著老師的臉，一度快要用到老師臉上，還一直圍在老師旁邊，另一名學生拿手機全程嘻笑錄下事發過程，PO文者發文表示「為什麼要這樣欺負老師？」，影片貼出後引起網友憤怒，批評學生不尊重老師，質疑「現在的孩子怎麼了」。

但新北市教育局查證後表示，經向學校了解狀況，該影片是3年前畢業學生於課堂上與導師演戲、開玩笑錄下的影片，並無網傳欺侮教師之情事。學校已完成校安通報，當事者學生也聯繫社群平台要求下架影片。已請學校加強學生法治教育及網路使用正確觀念，避免類案再生，以建構友善安心學習環境。