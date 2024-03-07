快訊

教師歹年冬？高中師遭2學生架住「板擦砸臉」伺候 反轉結局驚呆眾人

法國羽賽／讓王祉怡滿場飛奔 戴資穎直落二晉級8強

東超籃賽／確定不打了！左足傷勢不允許 林書豪2戰都將缺席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北某高中2學生圍老師、手拿板擦欲砸臉 結果是這樣

聯合報／ 記者江婉儀游明煌／新北即時報導

今日有網友在FB「爆料1公社」貼出短影片，2名疑似新北某高中學生分別抓著老師限制行動，還想拿板擦弄老師的臉，影片一出，引起網友怒火。新北市教育局表示，經查學生並無欺負侮辱老師，是畢業學生與老師在演戲開玩笑，校方表示，影片中學生現在都已念大學，是同學以為好玩貼爆料公社做紀念，沒想到被歪樓，已要求校友下架。

影片中，紅色衣服學生從老師背後抓住雙手限制行動，另一名身穿藍衣的學生手拿板擦對著老師的臉，一度快要用到老師臉上，還一直圍在老師旁邊，另一名學生拿手機全程嘻笑錄下事發過程，PO文者發文表示「為什麼要這樣欺負老師？」，影片貼出後引起網友憤怒，批評學生不尊重老師，質疑「現在的孩子怎麼了」。

但新北市教育局查證後表示，經向學校了解狀況，該影片是3年前畢業學生於課堂上與導師演戲、開玩笑錄下的影片，並無網傳欺侮教師之情事。學校已完成校安通報，當事者學生也聯繫社群平台要求下架影片。已請學校加強學生法治教育及網路使用正確觀念，避免類案再生，以建構友善安心學習環境。

校長說，這是3年前疫情停課很久後，學生回到學校上課，大家很開心跟老師玩在一起的畫面，學生和老師表情都是在笑，並沒有打老師或者用板擦弄老師，只是開玩笑比一下，影片中的學生如今都已念大學，是同學以為好玩貼爆料公社做紀念，沒想到被歪樓，已要求下架。

今日有網友在FB「爆料1公社」貼出短影片，2名學生分別抓著老師限制行動，還想拿板擦弄老師的臉，影片一出，引起網友怒火。圖／翻攝FB「爆料1公社」
今日有網友在FB「爆料1公社」貼出短影片，2名學生分別抓著老師限制行動，還想拿板擦弄老師的臉，影片一出，引起網友怒火。圖／翻攝FB「爆料1公社」

影片 爆料公社

延伸閱讀

影／新北撞車砍人又擄人...警逮8嫌疑債務糾紛引起

氣溫驟降！北台灣將迎10度以下低溫 新北啟動防寒機制

妻昨離家...72歲家暴男淋汽油衝家防中心 新北：勿報復

新北行動治理前進樹林 活動中心、停車場陸續完工

相關新聞

下班注意！國一南下97公里新竹路段多車連撞嚴重回堵

下班注意！國道1號南下97公里處竹北至新竹路段今天傍晚6點半發生多車追撞事故，造成後方車流大回堵，現場多輛車動彈不得。新...

怎麼開的？台中輕熟女開車入大坑…墜落5米橋下嚇傻

台中市葉姓女子今晚開車行經北屯區東山路二段時，因不明原因墜落廣興橋下，連人帶車掉落約5公尺深的山溝中，消防隊獲報到場後，...

國三高速公路驚傳墜落意外 汐止婦人掉落橫科路上慘死

新北市汐止區今天晚間發生墜落意外。1名婦人被發現倒臥在國道三號高架橋下方橫科路路面，警方及救護人員獲報趕抵，發現婦人全身...

警逮詐團三成員 路人瞧見脫口說出「我不是這一團」

黃男今年一月透過臉書社群加入投資群組，交付56萬投金。上個月底詐團以黃男抽中57張新股票，需交250萬投金，黃男覺得奇怪...

妻昨離家...72歲家暴男淋汽油衝家防中心 新北：勿報復

新北市板橋區中正路社會局家暴暨性侵害防治中心，今下午驚傳1名72歲男子全身都散發汽油味，走進家防中心，嚇得社工及民眾趕緊...

立委疑收假炸彈恐嚇信 警不敢大意加強巡查安全

嘉義市民進黨籍立委王美惠今天接獲炸彈恐嚇信，警方接獲報案後即派員到服務處實施場檢，並未發現可疑爆裂物，但仍不敢大意，除鎖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。