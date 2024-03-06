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分秒必爭！他登火炎山意識不清 苗消心電圖機即刻救援

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一名心臟病史的60歲男子今天登苗栗縣三義鄉火炎山，疑似心肌缺氧意識不清，消防人員分秒必爭，現場啟動無線12導程心電圖機系，量測生命跡象回傳，第一時間送醫急救。

苗栗縣政府消防局今天上午8點50分接獲報案，三義鄉火炎山登山口步道0.6公里處，一名年約60歲男性疑似心肌梗塞、意識不清，派遣消防分隊1輛救護車、台、1輛後勤車，及8名警消攜帶無線心電圖機趕往救援。

消防人員到達現場，根據一同登山的家屬表示男子過去病史心臟疾病及裝過支架，突然頭暈、嘔吐、意識不清，立即將男子平躺下肢抬高，無線心電圖機量測生命徵象、心電圖，上傳至苗栗冠心症救護團，研判疑似心肌缺氧。

男子隨身攜帶硝化甘油片（耐絞寧）應急，消防人員給藥，男子症狀緩解，並使用捲式擔架將患者，從崎嶇登步道，將男子運送下山，救護車送至台中大甲光田醫院急救。

消防局第一救災救護大隊提醒民眾，山區道路崎嶇，登山時應隨時注意身體狀況，建議上山應衡量身體狀況，並評估步道難易度，及裝備齊全，降低登山風險，也呼籲山友在登山前做好事前規畫，檢視自身體狀況及天氣狀況是否許可，再行爬山。

一名60歲男子今天登苗栗縣三義鄉火炎山，疑似心肌缺氧意識不清，消防人員現場啟動無線12導程心電圖機系，第一時間送醫急救。圖／苗栗縣政府消防局提供
一名60歲男子今天登苗栗縣三義鄉火炎山，疑似心肌缺氧意識不清，消防人員現場啟動無線12導程心電圖機系，第一時間送醫急救。圖／苗栗縣政府消防局提供
一名60歲男子今天登苗栗縣三義鄉火炎山，疑似心肌缺氧意識不清，消防人員現場啟動無線12導程心電圖機系，第一時間送醫急救。圖／苗栗縣政府消防局提供
一名60歲男子今天登苗栗縣三義鄉火炎山，疑似心肌缺氧意識不清，消防人員現場啟動無線12導程心電圖機系，第一時間送醫急救。圖／苗栗縣政府消防局提供

山友 心肌梗塞 意識 救護車

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