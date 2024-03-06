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影／畫面曝光！桃園紅衣男持空氣槍狂射路邊小狗 網轟「有病」

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市觀音區昨晚出現一名紅衣男子，持空氣槍行走在永吉街，朝著躺在路邊休息的小狗試槍狂射，巨大聲響引起附近民眾注意，畫面PO上網後引起眾怒。對此警方獲報後已調閱監視器，追查男子身分。

紅衣男子昨晚9點多走路經過觀音區永吉街，看到路旁一隻小狗躺在路上休息，下秒竟拿出疑似空氣槍的武器朝小狗瘋狂射擊，讓小狗嚇得彈起來，邊跑邊叫離開；由於開槍聲響相當大，嚇到附近住戶報警，而紅衣男開槍畫面被PO上網後，引發網友痛批「這人是不是有病？」、「狗狗在路邊睡好好的沒有礙到你啊」、「動保檢舉可罰」、「善惡終有報」、「可以報案抓他了！持有危險物品」。

對此大園警分局說明，有關民眾在臉書社團貼文指稱，有男子疑似虐狗一事，警方已在今凌晨接獲民眾報案，警方刻正調閱監視器追查男子身分，通知到案說明依法偵辦。

桃園市觀音區昨晚出現一名紅衣男子，持空氣槍行走在永吉街，朝著躺在路邊休息的小狗試槍狂射。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區昨晚出現一名紅衣男子，持空氣槍行走在永吉街，朝著躺在路邊休息的小狗試槍狂射。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區昨晚出現一名紅衣男子，持空氣槍行走在永吉街，朝著躺在路邊休息的小狗試槍狂射。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區昨晚出現一名紅衣男子，持空氣槍行走在永吉街，朝著躺在路邊休息的小狗試槍狂射。記者周嘉茹／翻攝

監視器 虐狗

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