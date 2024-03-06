影／修杰楷、王柏傑KTV打架事件起因曝…小鬼妹婿「瞄一眼」遭毆

藝人修杰楷、王柏傑等人今天凌晨4時許在忠孝錢櫃KTV唱歌，慶祝修杰楷生日，兩人的林姓友人Sam也是小鬼黃鴻升的妹婿，在等電梯時，與統促黨成員陳姓男子起口角，陳男不爽，找羅姓友人到修、王的包廂內毆打林男，修杰楷、王柏傑出手阻止，雙方都被帶回派出所，儘管雙方互不提告，但修杰楷、王柏傑、林姓友人、陳姓男子、羅姓男子等5人，都被依社維法送辦。

據了解，林姓友人暱稱Sam，是已故藝人小鬼黃鴻升的妹婿，同時也是潮牌服飾設計師，當時在包廂內還有一名女子。

事件起因是林男在電梯口與陳、羅相遇，陳男認為林男瞄了他一眼，因此不爽嗆聲，雙方口角後，各自回到包廂，林男一方以為沒事，不料陳男越想越不爽，找到修、王的包廂後衝進去，抄起滅火器作勢打人，隨後將林拖出包廂毆打。

修、王兩人見朋友被打，立即出手制止，雙方肢體衝突，修杰楷左眼角受傷，王柏傑多處擦挫傷。

警方公布相關畫面，從KTV走廊監視器可看出，陳姓男子拖出林男後，拳腳相加，修杰楷、王柏傑試圖阻止，與對方兩人互相拉扯推擠，造成雙方身體多處紅腫及擦挫傷，警方到場後，進入包廂內，大聲喝令雙方不要動，與修、王同行女子，還尖聲大叫，警方將雙方都帶回敦南派出所。

修杰楷事後回應「就是唱歌、然後莫名其妙被打」，王柏傑則說是誤會一場。

涉嫌打人的陳姓男子是統促黨成員，過去曾在北檢毆打記者。