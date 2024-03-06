快訊

飛機繞到沒油、單日12架轉降 一線人員看桃機歲修之亂

熊本廠為台積帶來哪些前景？張忠謀預見全球半導體2趨勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／修杰楷、王柏傑KTV打架事件起因曝…小鬼妹婿「瞄一眼」遭毆

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

藝人修杰楷王柏傑等人今天凌晨4時許在忠孝錢櫃KTV唱歌，慶祝修杰楷生日，兩人的林姓友人Sam也是小鬼黃鴻升的妹婿，在等電梯時，與統促黨成員陳姓男子起口角，陳男不爽，找羅姓友人到修、王的包廂內毆打林男，修杰楷、王柏傑出手阻止，雙方都被帶回派出所，儘管雙方互不提告，但修杰楷、王柏傑、林姓友人、陳姓男子、羅姓男子等5人，都被依社維法送辦。

據了解，林姓友人暱稱Sam，是已故藝人小鬼黃鴻升的妹婿，同時也是潮牌服飾設計師，當時在包廂內還有一名女子。

事件起因是林男在電梯口與陳、羅相遇，陳男認為林男瞄了他一眼，因此不爽嗆聲，雙方口角後，各自回到包廂，林男一方以為沒事，不料陳男越想越不爽，找到修、王的包廂後衝進去，抄起滅火器作勢打人，隨後將林拖出包廂毆打。

修、王兩人見朋友被打，立即出手制止，雙方肢體衝突，修杰楷左眼角受傷，王柏傑多處擦挫傷。

警方公布相關畫面，從KTV走廊監視器可看出，陳姓男子拖出林男後，拳腳相加，修杰楷、王柏傑試圖阻止，與對方兩人互相拉扯推擠，造成雙方身體多處紅腫及擦挫傷，警方到場後，進入包廂內，大聲喝令雙方不要動，與修、王同行女子，還尖聲大叫，警方將雙方都帶回敦南派出所。

修杰楷事後回應「就是唱歌、然後莫名其妙被打」，王柏傑則說是誤會一場。

涉嫌打人的陳姓男子是統促黨成員，過去曾在北檢毆打記者。

修杰楷慶生卻進警局收尾。圖／截圖自IG
修杰楷慶生卻進警局收尾。圖／截圖自IG

KTV 修杰楷 王柏傑 統促黨

延伸閱讀

KTV遭毆進警局…王柏傑吐23字心聲 曝獻吻修杰楷親密照

修杰楷與王柏傑為護友被毆 導火線友人身分曝光是小鬼妹婿

影／修杰楷、王柏傑KTV護友遭毆畫面曝光 全依社維法裁罰

KTV毆藝人修杰楷、王柏傑男被起底 統促黨成員、過去曾打記者

相關新聞

影／修杰楷、王柏傑KTV打架事件起因曝…小鬼妹婿「瞄一眼」遭毆

藝人修杰楷、王柏傑等人今天凌晨4時許在忠孝錢櫃KTV唱歌，慶祝修杰楷生日，兩人的林姓友人Sam也是小鬼黃鴻升的妹婿，在等...

急冷急熱…桃園大樓下磁磚雨！路邊車慘遭殃「車身凹陷、玻璃碎」

桃園市民族路及新生路口一棟社區大樓，昨深夜發生外牆大量磁磚脫落，結果嚴重砸毀停在1樓社區牆外的小客車，附近民眾目睹將畫面...

澎湖漁船海上失火 5船員跳海驚險獲救

澎湖馬公籍「全振成」漁船昨晚在海上發生火警，火勢猛烈，船上5名船員跳海逃生，獲附近漁船救起。海巡署獲報，派遣海巡艇趕赴搶...

爸爸帶8歲女兒挑戰唐麻丹山迷途 警半小時救出

46歲李男帶妻子與8歲女兒挑戰唐麻丹山，返程卻迷航 和平警分局天輪派出所員警前晚獲報救援，僅花30分鐘，迅速尋獲一家3口...

台南小偷行竊未遂跪地求饒 屋主心軟放行...後怕又報警

38歲謝姓男子2月間涉嫌進入台南市安南區安中路1段民宅意圖行竊，還未得手遭屋主發現後，跪求勿報警，屋主一時心軟任他離去。...

苗縣通苑接連有車失控衝水田 救難人員笑「百萬名車來耕田？」

苗栗縣海線通苑地區，近日接連上演有車輛衝出路面「犁田」的交通事故，尤其苑裡鎮昨傍晚及今天凌晨接連兩起車禍，肇因都是十字路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。