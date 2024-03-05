影／疑閃避不及…百萬賓士休旅車撞到騰空飛起「翻肚」 驚險畫面曝

南投埔里民生路和南安路口附近今發生車禍，1輛新車至少要價200萬元的賓士休旅車，行經該處與1輛白色轎車發生擦撞，強大撞擊力道讓賓士休旅車騰空飛起側翻滑行，最後「翻肚」四輪朝天，該事故波及路旁2輛車，造成4車受損，所幸駕駛僅受輕傷，驚險過程被附近店家監視器全錄下，詳細肇因仍待調查釐清。

據了解，由陳姓男子駕駛的白色三菱轎車臨停在民生路旁，而他將車駛出往市區方向行駛時，後方同向由黃姓女子駕駛賓士GLA200休旅車疑因閃避不及，與陳男轎車發生碰撞，強大撞擊力道，不僅造成兩車受損，更波及停在路旁的2輛車，兩車碰撞瞬間則被附近店家的監視器全部錄下，影片畫面驚險。

影片中，白車轎車要駛離路旁時，先是倒退了一段距離，隨後又往前切進車道，但還沒完全駛入車道，後方同向直行的賓士休旅車就從白車左側車頭撞上，由於撞擊力道猛烈，賓士休旅車更是騰空側翻滑行，直到撞上停放在對向車道路旁的黑色休旅車才停止，四輪朝天的占據對向車道，也嚇壞附近民眾。