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情侶求職不順又沒錢迷路 桃警勉勵碰壁再接再厲暖助返家
新北市一對情侶近日搭火車輾轉到桃園市蘆竹區面試，原以為能面試成功並入住公司宿舍，未料沒有順利錄取，結果2人離開公司時已近深夜，不僅公車末班車駛離，又沒有足夠的錢搭小黃回家，還好遇見巡邏員警，暖心載2人到火車站休息，途中還不斷鼓勵他們沒面試成功別氣餒，讓情侶檔相當感激，順利等到隔天的首班車。
蘆竹警方指出，家住新北市汐止區的43歲詹姓男子及同居55歲林姓女友，日前一起搭火車到桃園，再輾轉至蘆竹區一間人力公司面試工作，2人原本滿心期待應徵成功，可以暫住公司宿舍領薪花用，但面談後沒有順利錄取，2人離開公司時已近深夜，發現末班公車已過，又沒有多的錢搭計程車回新北，茫然走在馬路上手足無措。
恰巧當時蘆竹分局交通分隊員警巡邏經過大興路，發現一對男女拿著包包步履蹣跚走著，趕忙上前詢問，兩人看見員警宛如黑夜中的一盞明燈，臉上露出喜悅表情，向警方拜託幫忙，對此員警聽完考量當時天氣寒冷，且兩人對路況不熟，便開警車將他們載到桃園車站搭車，並提供能量飲料及巧克力給2人食用。
員警在路上得知2人求職不順，勉勵他們再接再厲，不要因此灰心喪氣，同時叮嚀現在求職詐騙案件多，詐騙集團會誘騙民眾出國到柬埔寨KK園區從事不法工作並虐待，又或是利用缺錢民眾擔任車手，提領贓款或收取詐騙現款犯罪，提醒他們切勿將個人證件、存摺、金融卡及手機門號交給他人使用；而警方載2人到桃園車站後，叮囑他們在超商先休息，等到上午就能搭首班車回家，讓2人對警方深表感謝。
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