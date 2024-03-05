情侶求職不順又沒錢迷路 桃警勉勵碰壁再接再厲暖助返家

新北市一對情侶近日搭火車輾轉到桃園市蘆竹區面試，原以為能面試成功並入住公司宿舍，未料沒有順利錄取，結果2人離開公司時已近深夜，不僅公車末班車駛離，又沒有足夠的錢搭小黃回家，還好遇見巡邏員警，暖心載2人到火車站休息，途中還不斷鼓勵他們沒面試成功別氣餒，讓情侶檔相當感激，順利等到隔天的首班車。

蘆竹警方指出，家住新北市汐止區的43歲詹姓男子及同居55歲林姓女友，日前一起搭火車到桃園，再輾轉至蘆竹區一間人力公司面試工作，2人原本滿心期待應徵成功，可以暫住公司宿舍領薪花用，但面談後沒有順利錄取，2人離開公司時已近深夜，發現末班公車已過，又沒有多的錢搭計程車回新北，茫然走在馬路上手足無措。

恰巧當時蘆竹分局交通分隊員警巡邏經過大興路，發現一對男女拿著包包步履蹣跚走著，趕忙上前詢問，兩人看見員警宛如黑夜中的一盞明燈，臉上露出喜悅表情，向警方拜託幫忙，對此員警聽完考量當時天氣寒冷，且兩人對路況不熟，便開警車將他們載到桃園車站搭車，並提供能量飲料及巧克力給2人食用。