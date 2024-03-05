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影／虎尾休旅車暴衝1死2傷9機車被撞 驚悚過程曝光

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮市區中心昨天傍晚一輛由戴姓男子駕駛的休旅車，疑因精神恍惚，失控暴衝撞上路邊9輛機車和行人，造成1死2傷，當時正逢買餐時間，餐店外成排機車被撞得東倒西歪，過程驚悚，現場目擊者說，當時車輛完全沒減速，直接衝向路邊，致有人閃避不及，一名60歲男子被撞得彈飛到約30公尺外，送醫不治。

虎尾分局據報趕往現場並對40歲的戴姓肇事駕駛進行酒測，酒精值為零，他看到現場被撞得一片狼藉，自知闖禍，向警方坦承，他從事保險業，可能工作太勞累，開車回家途中，路過現場突然精神恍惚，一時昏了頭才釀禍。

警方今天說明事發經過，戴男駕駛休旅車由林森路一段360巷，西往東行駛，欲右轉至林森路一段在路口追撞前方成排機車，當時撞上前方60歲的吳姓男子，致吳彈飛重落地，傷勢十分嚴重，送醫搶救仍告不治。

從現場監視器拍下的畫面，休旅車暴衝撞及人車的過程十分驚悚，當時休旅車在重撞騎機車的吳姓男子後，再撞上一名坐在路旁機車上等人的20歲邱姓男子及呂姓行人，休旅車滑行至林森路口，碰撞停放路邊的9部機車及1部自行車，直到撞上民宅鐵門柱子才停下，吳男送醫不治，邱姓及呂姓傷者送醫幸無大礙，戴姓駕駛供稱，當時他因一時愰神才發生事故。全案由警方處理中。

現場人車被撞成一團。記者蔡維斌／翻攝
現場人車被撞成一團。記者蔡維斌／翻攝
休旅車在未減速之下猛力暴衝路邊的人車，過程十分驚悚。記者蔡維斌／翻攝
休旅車在未減速之下猛力暴衝路邊的人車，過程十分驚悚。記者蔡維斌／翻攝
休旅車在未減速之下猛力暴衝路邊的人車，過程十分驚悚。記者蔡維斌／翻攝
休旅車在未減速之下猛力暴衝路邊的人車，過程十分驚悚。記者蔡維斌／翻攝

休旅車 行人

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