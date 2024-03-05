父貨車超載挨罰4萬6 高雄男求情不成怒撞警 殺人未遂下場曝

高雄36歲史姓男子的父親前年4月開大貨車行經岡山區，遭莊姓巡警取締超載17公噸，開立4萬6000元罰單，史男得知後，雖立即趕往替父親求情，但莊警並未接受，史男因此心生不滿，開車尾隨莊警並趁機高速衝撞，莊警因此被撞飛翻轉兩圈倒地全身傷。法院昨依殺人未遂罪判史男6年11月。

起訴書指出，案發當天，史父因運送水泥基樁至工地需人力幫忙，上午約史男工地碰面，怎料，史父9時許駕駛大貨車行經嘉新東路時，碰上身穿警服的莊姓巡警發現大貨車超載，遂指示他前往本工路上的地磅站過磅，一查果然超載17公噸，依法開立4萬6000元罰單。

史父將挨罰的情況告知史男，史男隨即開車載著蔡姓友人前往地磅站，一心替父親求情，要求莊警網開一面，但遭拒絕，史男自此開始動念報復。

史男從地磅站一路開車尾隨莊警，沿途未打方向燈蛇行連續超車，高速開至岡山北路時，史男從後方趁機衝撞毫無防備的莊警，造成莊騰空撞飛至車頂後，從車右側倒栽蔥重摔落地，萬幸的是，莊翻轉數圈倒臥路中，並未因此被後方來車輾壓。

據悉，4月27日車禍當下，史男辯稱「精神不濟」才會撞上莊警，但處理員警發現，肇事者姓史，正好莊警撞飛前才取締「史」姓車主貨物超載，經比對身分，兩人竟是父子關係，因而不排除本起案件是狹怨報復，故意以車撞警。

警後續調閱路口及後方車輛行車紀錄畫面，確認驚人真相，史男是蓄意犯行，自地磅站就開始尾隨莊警，伺機下手；於是，警方報請橋頭地檢署核發拘票，並向橋頭地院申請搜索票，5月10日登門拘提史家父子到案說明。

橋頭地方法院認為，史男明知開車朝莊警加速衝撞，極可能將人撞死，卻因無法壓抑內心報復怒火，不理性報復衝撞莊警；幸運的是，莊男雖全身上下多處擦挫傷，但並未骨折，經送醫治療後，並無大礙。