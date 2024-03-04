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機車遭撞整排倒...休旅車暴衝1死2傷 肇事駕駛疑昏眩釀禍稱「太勞累」

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虎尾休旅車暴衝1死2傷 肇事駕駛稱途中昏眩才釀禍

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮林森路鬧區中心今晚1輛休旅車疑似暴衝，猛力撞上路邊成排停放機車，當時60歲吳姓男子騎機車路過被撞，送醫不治，另有兩路人也下波及受傷，這起意外造成1死2傷。肇事駕駛經酒測值零，他向警方供稱，路過現場突然昏眩不舒服，才失控撞到路邊的機車。

虎尾鎮林森路一段362號前，今晚1輛休旅車突然衝撞路邊成排的機車，並撞上1家麵包店門的鐵柱才停下來，當時麵包店呂姓女子騎機車回店，休旅車從她機車旁撞過來，她受驚摔倒在地，同時1名邱姓男子騎機車停在路邊也被撞及，腳部受傷，兩人幸傷勢不重。當時一名60歲的吳姓男子騎機車路過，剛好被休旅車撞個正著，整個飛起重創在地上，傷重送醫後不治，這起暴衝事故共造成1死2傷。

據麵包店家說，當時只聽到「碰」一聲巨響，走出來看到1輛休旅車撞在門口，幸好門前盆栽和鐵門的柱子擋下，車子才未衝進店，否則不堪設想。

警方趕到對肇事男子進行酒測，酒測值為零，他沒受傷但向警方供稱，當時他開車到達現場時，可能太勞累，身體感到不適，忽然「頭昏目暗」，整個人暈眩不知不覺就撞上路邊機車了，醒了過來才知釀禍。據現場目擊者說，當時肇事駕駛走下車，他們沒聞到酒味，這名駕駛只說他很累，一時間頭昏才撞車。

警方已調閱監視器追查事發經過及釐清相關肇事責任。

消防隊趕到將受傷的人送醫，其中一名六十歲吳姓男子傷重不治。記者蔡維斌／翻攝
消防隊趕到將受傷的人送醫，其中一名六十歲吳姓男子傷重不治。記者蔡維斌／翻攝
一家麵包店的盆栽和鐵門柱子被撞歪，幸好擋住了休旅車才未撞進店裡。記者蔡維斌／翻攝
一家麵包店的盆栽和鐵門柱子被撞歪，幸好擋住了休旅車才未撞進店裡。記者蔡維斌／翻攝
一家麵包店鐵門柱子被撞歪，幸好擋住了休旅車才未撞進店裡。記者蔡維斌／翻攝
一家麵包店鐵門柱子被撞歪，幸好擋住了休旅車才未撞進店裡。記者蔡維斌／翻攝
一輛休旅車險些撞進店家。記者蔡維斌／翻攝
一輛休旅車險些撞進店家。記者蔡維斌／翻攝

休旅車 酒測 麵包

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