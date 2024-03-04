屏東縣河堤又傳雜草火警 警消疲於奔命打火
屏東縣昨天傍晚屏東市河濱公園附近河川地出現雜草火警，未料今天下午3點半，崁頂鄉洲子村河堤旁雜草火警，現場燃燒面積約150平方公尺，火勢在下午5點多撲滅。今天傍晚5點28分，屏東市河濱公園附近又再度出現雜草火警，消防人員疲於奔命打火。
今天下午3點29分，消防局接獲報案，崁頂鄉洲子村河堤旁有雜草火警，現場一度傳疑有人亂丟煙蒂，天乾物燥風勢強勁引發火警，燃燒面積約150平方公尺，火勢很快在下午5點14分撲滅，起火原因仍待調查。
今天傍晚5點29分，消防局接獲報案，屏東市河濱公園附近，靠近凌雲國小附近河堤有雜草火警，警消現場處理中。由於該處臨近的河川地昨傍晚發生雜草火警，消防員當時處理至晚間近9點。
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