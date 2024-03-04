釣魚時突半身無力急呼救 救護人員溯溪渡河救出中風男

新北市60多歲陳姓男子昨天下午獨自到新店區安康路二段旁溪邊釣魚，不料陳男左半身突然感覺無力，趕緊向一旁釣客求救。新北市消防局獲報派員前往救援，救護人員溯溪渡河接觸到陳男，發現陳男意識清醒但左半邊無知覺，救護人員初步評估陳男疑似中風，立即將他搬運上岸送醫救治，所幸就醫及時撿回一命。

據了解，新北市政府消防局昨天下午1時許接獲報案，新店區安康路二段397巷對面溪邊有釣客需要救援。救護人員到場後發現現場地形不佳，車輛無法直接到達患者位置。救護人員立即溯溪渡河，將疑似中風的陳姓釣客搬運上救護車送醫。