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釣魚時突半身無力急呼救 救護人員溯溪渡河救出中風男
新北市60多歲陳姓男子昨天下午獨自到新店區安康路二段旁溪邊釣魚，不料陳男左半身突然感覺無力，趕緊向一旁釣客求救。新北市消防局獲報派員前往救援，救護人員溯溪渡河接觸到陳男，發現陳男意識清醒但左半邊無知覺，救護人員初步評估陳男疑似中風，立即將他搬運上岸送醫救治，所幸就醫及時撿回一命。
據了解，新北市政府消防局昨天下午1時許接獲報案，新店區安康路二段397巷對面溪邊有釣客需要救援。救護人員到場後發現現場地形不佳，車輛無法直接到達患者位置。救護人員立即溯溪渡河，將疑似中風的陳姓釣客搬運上救護車送醫。
新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋提醒，中風是一種危急的腦血管疾病，發生時會出現臉部歪斜、手臂無力、語言不清等症狀，必須在最短時間內送醫，以減少腦部損傷的程度。呼籲民眾在從事戶外活動時，要注意安全，避免發生意外。
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