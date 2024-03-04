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影／高雄娃娃機台主森七七了！ 貼文要「找兩位可愛小朋友」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市鳳山區青年路二段一處夾娃娃機店傳竊案，台主調監視器發現，竊賊竟是兩名讀國小的小男生，兩人個頭嬌小，其中一人搬板凳拿機台上方的禮物交給另一人，台主雖氣炸但未報警，在網路貼文「找尋這兩位可愛小朋友」，家長看到貼文可私訊；警方指，未接獲報案，已通知台主了解。

臉書社團「鳳山小小事」有網友貼文並附上影片和照片，貼文指出，「找尋這兩位可愛的小朋友，如果家長看到這篇文請私訊我，他們兩個實在偷太多東西了，台主們有點森七七了」。

只見原PO附上的影片中，有兩名讀國小的小男生，走進位於鳳山區青年路二段一處無人的娃娃機店，東張西望後，其中一人拿板凳站上去，伸手拿取機台上方的禮物盒，交給另一人，兩人熟練地偷竊東西後離去，竊行被監視器全都錄。

有網友看到原PO貼文，直指「直接報警」、「慘了，人生毀了」、「要讓他們知道這樣的行為是不對的，而且報警也不用擔心他們人生會有紀錄污點」。

轄區鳳山警分局忠孝派出所警方指出，尚未接獲台主或貼文者報案，警方除了與PO文者聯繫報案事宜，也將主動調閱監視器追查，呼籲民眾勿因一時貪念行竊，以免觸法。

高雄市兩名讀國小的小男生，在鳳山區青年路二段的娃娃機店行竊，一人搬板凳拿機台上方的禮物交給另一人。圖／取自臉書社團「鳳山小小事」
高雄市兩名讀國小的小男生，在鳳山區青年路二段的娃娃機店行竊，一人搬板凳拿機台上方的禮物交給另一人。圖／取自臉書社團「鳳山小小事」
高雄市兩名讀國小的小男生，在鳳山區青年路二段的娃娃機店行竊，一人搬板凳拿機台上方的禮物交給另一人。圖／取自臉書社團「鳳山小小事」
高雄市兩名讀國小的小男生，在鳳山區青年路二段的娃娃機店行竊，一人搬板凳拿機台上方的禮物交給另一人。圖／取自臉書社團「鳳山小小事」

夾娃娃機 監視器

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