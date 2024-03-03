影／內側車道逆向狂飆5公里！三寶婦第一次開上國道誤闖 用路人嚇傻急閃

國道六號埔里段前天有民眾開車逆向狂飆長達5公里，嚇壞一票用路人，國道警方循線查出，涉案駕駛是年約60歲的余姓婦人，經通知她到案，她向警方供稱，第一次開車上國道才會逆向誤闖；警方訊後依法舉發，最高可開罰3萬6千元。

臉書社團「爆料公社二社」前天有民眾分享行車紀錄器影片指出，當天上午他駕車在國道六號愛蘭往埔里端方向行駛時，最內側超車道竟衝出一輛車逆向，完全沒減速，每台車都嚇到往外靠，平常在電影裡的情節裡竟在真實上演，令他驚呼太嚇人，並認為駕駛「真的是不要命」，也恐害人害己，網友也熱議直呼「三寶」。

國道警七隊表示，前天上午10時30分獲報國6埔里段有車輛逆向，隨即監控即時影像，通知巡邏車前往，但違規車輛在警車到場前已自行下愛蘭交流道，後續審視逆向影片，並調閱沿線影像，查明該駕駛人為余姓婦人，通知她到案說明。

這名年約60歲的余姓婦人昨到案向警方供稱，當天是她第一次開車上高速公路，她從埔里交流道開上去後，發現自己誤闖逆向後，就趕快從愛蘭交流道開下國道。

不過，余婦從埔里交流道到愛蘭交流道，逆向狂飆粗估5公里，幸未釀事故，國道警方訊後依「道路交通管理處罰條例」第43條1項6款｢在高速公路或快速公路逆向行駛｣舉發，將可處以6000元至3萬6000元以下罰鍰。

國道警方也再次呼籲，用路人應注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，並嚴禁在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛，以免造成交通事故，違者均可依「道路交通管理處罰條例」第43條1項6款舉發開罰。