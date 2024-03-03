跌落10米深沉澱池…男清潔汙水廠浮沫溺斃 抽取汙泥6小時後搬回地面

台北市迪化汙水處理廠今傳出工安意外，委外廠商清除浮沫時，40歲張姓組長打開蓋板，不慎跌落超過10公尺深的沉澱池，事發經過5小時，消防人員在場抽取汙泥，快抽光時才發現張男身影，稍早張男經救回地面，明顯死亡，警方將依規定報請檢察官相驗，釐清死因。

北市消防局指出，今天上午11點3分獲報，張男跌落迪化汙水處理沉澱池，派員到場搜救，由於現場汙泥量大，需要時間抽取，直至今天下午4點11分許才發現張男身影，消防人員立即吊掛搬運，下午5點10搶救回地面，但張男已明顯死亡。

警方指出，現場沈澱池的浮沫累積厚實，張男跌落後疑似溺斃身亡，稍早張男經救回地面，將依程序報請檢察官司法相驗，釐清死因。