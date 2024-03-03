招牌滿天飛！新北商店密集「招牌恐危及公安」 年拆240件

新北市市區商店密集，招牌也掛的琳瑯滿目，不過有些商店因歇業等因素，招牌年久失修業者也放任不管，新北市拆除大隊每年編列約600萬元預算拆除240件影響公安的招牌，避免招牌掉落傷人。議員則盼將拆除危險廣告物費用，修法由所有權人自行負擔。

新北市都市區商家林立，街頭上招牌琳瑯滿目，不過部分店家招牌因歇業等因素，招牌未拆除就掛在牆上任其風吹日曬無人管理，導致招牌日久破損或生鏽搖搖欲墜，颱風來臨時更可能成為殺人凶器，影響公共安全甚鉅，新北市拆除大隊路檢巡查去年因此拆除240件。

拆除大隊表示，危險廣告物拆除為每年固定例行性業務，路檢時發現將函文通知所有權人在限期5天內拆除，若所有權人未予理會，拆除大隊將進行強制拆除。由於危險廣告物並未列在「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」內，因此拆除大隊每年編列約600萬元拆除危險廣告物。

拆除大隊表示，依據內政部所定招牌廣告及樹立廣告管理辦法，民眾若有掛廣告的需求應向新北市工務局提出申請，許可證有效期為5年期滿應重審。未經申請擅自設置可處4萬元以上20萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦。市府每年都會訂定拆除計畫清查列管，今年同樣規劃拆除240件，以維護新北市市容景觀與行人安全。

新北市議員林銘仁指出，市區許多廣告招牌因歇業停業而廢棄但並未拆除，年久失修除造成公眾安全及市容影響，現行「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」可要求違章建物所有權人支付拆除費用，但若擴大包含廣告物恐有適法性疑慮，長遠來看廣告物拆除費用由房屋所有權人自行負擔仍是必須，市府可提自治條例修正案到議會完備法令後再執行。

新北市議員江怡臻表示，肯定市府主動拆除公安疑慮招牌，不僅維護公共安全，也美化市容乾淨整潔，特別在汛期旺季強風豪雨或行人常經過地點，都應該加強巡查執法。另外也建議拆除費用應由廣告所有人支付。

議員李宇翔表示，新北之前違章拆除不向所有權人收費，因此違建拆除的速度緩慢，更改為強拆違建可向所有權人收費後，所有權人未免負擔高額費用就會自拆，進一步提高拆除違建效率，因此認為危險廣告物拆除費用也應由所有權人負擔。另針對每年標拆除240件危險廣告物，李宇翔認為應該是認定危險廣告就須拆除，不該僅以240件為每年目標。