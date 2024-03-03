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屏縣車城驚傳毒狗 4隻出生不到3個月浪犬陳屍洋蔥田

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣車城鄉車城國中附近一處洋蔥田昨驚傳有4隻流浪幼犬遭人放置疑似毒雞腳毒死，引發動保人士關注，屏東縣府農業處獲報後派人了解，警方今天獲報後也將展開調查，縣府提醒，毒殺動物涉違反動物保護法，可處1到5年有期徒刑，併科50萬到500萬元罰金。

長期在恆春半島從事動物救援、協助傷病動物收容的生命奇蹟護生協會總幹事胡珍妮說，2日上午接獲當地長期餵養浪犬民眾通報，餵養犬隻疑遭人以摻毒食物毒殺。

胡珍妮說，當地不喜歡流浪貓狗的人很多，常聽動保人士提起有毒殺動物，接獲消息後立即趕赴現場並將浪犬屍體先帶回，並通報縣府及警方展開調查，四隻遭毒殺的浪犬，還不到3個月大，且2月下旬狗媽媽疑遭毒死，都沒有再出現。

農業處提醒，山區近日也見放置動保法中早已禁止使用捕獸鋏，積極處理類似動保案件，將加強相關法令宣導，呼籲民眾不要使用捕獸鋏，一經查獲可依違反動保法第14條規定以第30條處最高7萬5000元罰鍰。民眾若在屏東縣內遇到有動物受傷、受困或需救援的動物，除了通報1999外也可以立即撥打1959動物保護專線。

屏東縣車城鄉驚傳毒狗案，4隻不到三個月大的浪犬陳屍洋蔥田間。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣車城鄉驚傳毒狗案，4隻不到三個月大的浪犬陳屍洋蔥田間。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣車城鄉驚傳毒狗案，4隻不到三個月大的浪犬陳屍洋蔥田間，疑似遭被餵食毒雞爪。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣車城鄉驚傳毒狗案，4隻不到三個月大的浪犬陳屍洋蔥田間，疑似遭被餵食毒雞爪。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣車城鄉驚傳毒狗案，4隻不到三個月大的浪犬陳屍洋蔥田間。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣車城鄉驚傳毒狗案，4隻不到三個月大的浪犬陳屍洋蔥田間。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣車城鄉驚傳毒狗案，4隻不到三個月大的浪犬陳屍洋蔥田間。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣車城鄉驚傳毒狗案，4隻不到三個月大的浪犬陳屍洋蔥田間。圖／屏東縣府農業處提供

動保法 屏東縣 洋蔥

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