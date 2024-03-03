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屏東縣某棒球隊國中生在縣民公園涉玩火 警社維法偵辦

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣民公園內昨傍晚5點，有民眾看到穿著棒球隊衣服的國中生在公園內玩火，隨即喝止，兩名學生跑走，留下另外兩名同學現場善後，現場民眾並報警處理，警方獲報到場，已鎖定相關行為人人身分，通知學生家長、學生到案說明。

有網友拍下現場目擊畫面，縣民公園台糖倉庫旁角落，突然出現明顯火煙，目擊民眾發現後，上前喝斥「你們在幹什麼？」、「燒什麼東西」，兩名學生隨即逃跑，另兩名同學仍留在現場，幫忙善後，將火煙熄滅。

警方接獲報案，展開調查，屏東縣府工務處、消防局火調科今上午也到場，初步研判現場還留有煙蒂。警方鎖定涉案人身分，依違反社會秩序維護法通知到案說明。警方呼籲，任意在外焚燒物品，是違反社會秩序維護法的行為，若致生公共危害，更有可能觸犯刑法公共危險罪，請民眾切勿以身試法。

屏東縣民公園內昨天傍晚有民眾目擊有學生在公園內玩火，有明顯火煙，當場喝斥，兩名學生跑走，警方獲報後展開追查。記者劉星君／翻攝
屏東縣民公園內昨天傍晚有民眾目擊有學生在公園內玩火，有明顯火煙，當場喝斥，兩名學生跑走，警方獲報後展開追查。記者劉星君／翻攝
屏東縣民公園內昨天傍晚有民眾目擊有學生在公園內玩火，當場喝斥，兩名學生跑走，警方獲報後展開追查。記者劉星君／翻攝
屏東縣民公園內昨天傍晚有民眾目擊有學生在公園內玩火，當場喝斥，兩名學生跑走，警方獲報後展開追查。記者劉星君／翻攝
屏東縣民公園內昨天傍晚有民眾目擊有學生在公園內玩火，當場喝斥，兩名學生跑走，警方獲報後展開追查。記者劉星君／翻攝
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屏東縣民公園內昨天傍晚有民眾目擊有學生在公園內玩火，當場喝斥，兩名學生跑走，警方獲報後展開追查。記者劉星君／翻攝
屏東縣民公園內昨天傍晚有民眾目擊有學生在公園內玩火，當場喝斥，兩名學生跑走，警方獲報後展開追查。記者劉星君／翻攝

屏東縣

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