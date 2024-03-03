罰單陷阱壓過恐罰900..北市47處待轉+槽化線6月前改善

台北市多處道路設計將機車待轉格與槽化線相臨設置，遭民眾質疑根本是「罰單陷阱」。就有機車騎士在內湖區成功路一處待轉區前槽化線被檢舉開單，議員李明賢質疑，槽化線直接連結機車待轉格的道路設計根本是烏龍設計，因最大矛盾就在於會經常讓機車騎士，進入左轉待轉格之前，總會誤碾過槽化線而吃上烏龍罰單，質疑設計應重新檢討。

北市交通局表示，將改善目前台北市現有的40多處地點，預計今年6月底前將改善完成。

議員李明賢說，他去年底接獲一位機車騎士陳情，這名機車騎士因為待轉，不小心輾過待轉區前的槽化線，馬上就被人拍下照片檢舉，不久後收到900元罰單，令騎士質疑的是，因道路設計緣故，只要車一多，很多機車騎士為了進入待轉區，都可能不小心壓過槽化線，道路設計根本是罰單陷阱。

李明賢統計發現，全北市類似的待轉格與槽化線相鄰的設計就有47處，議員調閱數據也發現，內湖區成功路二段連續有兩處待轉格與槽化線相鄰的道路設計，儘管開單數近兩年都僅個位數，但只要遭有心人士檢舉，就可能吃上至少900元罰單，應盡快提出改善方案，因連交大也都認為待轉格後面加繪製槽化線，確實會讓直行的機車騎士無法直接進入待轉格，道路設計有檢討空間。