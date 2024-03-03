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預防車禍 鬧區、鄉間作法大不同
交通部公布去年交通事故統計，高雄市每10萬人交通死傷1880人，六都排名第4；屏東2911人，在各縣市中排名第1，其中又以枋山死傷319人最高，屏縣警察局研判，人口少又是高齡農業聚落，居民多機車代步，加上是往台東和墾丁必經，交通故事多。
高雄去年交通死傷排六都第4，屏東排非六都之首，其中屏縣各鄉鎮每千人死傷數，以枋山鄉319人最高，屏東縣警局交通隊表示，枋山地形狹長、人口僅5000人，鄉內有30多公里的屏鵝公路貫穿，人口少又是高齡聚落，居民多騎機車，往台東和墾丁必經路車流量大，才肇致交通故事多。交通隊會從教育、工程和執法等多面向改善，也在易肇事路段運用科技執法，降低事故。
高市交通官警表示，行政區以每千人統計交通傷亡數，戶籍人口分母少，得出的數字就可能偏高，可作防制參考，無法顯示交通嚴重性。像前金、新興雖在鬧區，近年未曾登列過10大易肇事路口或路段名單，也非交通事故最嚴重行政區；轄區新興警分局採「精準執法」，選定事故尖峰時段及熱點執法，今年迄2月止，車禍發生數比去年同期少42件，下降8％。
交通官警說，鬧區的流動人口、機動車多，肇因大多是超速、未遵守標誌標線、未保持安全距離或未注意車前狀況，郊區老人多、駕駛習慣不佳，隨意「鬼切」等行為也易肇事，「各區交通事故肇因各有差別，防制要因地制宜」。
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