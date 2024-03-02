山道猴子熱門跑山道台3線車禍 無照機車騎士與乘客跌落山谷受傷

國內山道猴子熱門跑山道路，嘉義縣番路鄉台3線318公里路段，2月29日中午，17歲潘姓女子騎普通重機車，載同年紀同學吳姓女子，過彎失控自撞路旁護欄，2人跌落橋下6公尺深溪谷受傷；鑑於當地車禍頻傳，警方加強測速取締，公路局架設路旁護欄，保障用路人安全。

中埔警分局調查，2月29日中午，17歲潘姓女子騎普通重機車載同年紀同學吳姓女子，從高雄北上沿台3線北往南上山，要到阿里山遊玩，途中過彎失控自撞路旁護欄，機車倒路旁，2人跌落橋下約6公尺深溪谷，警消到場協助2人送醫院救治，潘女多處擦挫傷、雙手骨折，目前住院，吳女身上多處擦挫傷、左腳骨折，目前已出院。

警方說，潘女無駕照將依規定開罰，統計中埔鄉及大埔鄉台3線沄水至大埔路段2月至交通事故8件，共14人受傷。台3線305.8公里處去年1月啟用固定測速桿，取締至今共987件。今年元月至今共65件。