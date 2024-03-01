深夜偷三太子神像！竊賊託友人歸還廟方 警釐清案情

屏東縣竹田鄉過溝太子宮百年歷史三太子神尊，2月21日深夜遭竊，廟方將竊嫌犯案影片PO上網，希望竊嫌能主動歸還，廟方向警方報案，昨深夜11點多，一名廖姓男子自稱是竊嫌友人，將遭竊的神尊送回，但對於朋友為什麼要偷竊神像，則未多交代。警方掌握作案車輛車主楊男、竊嫌賴男，將通知到案說明，依竊盜罪偵辦。

廟方人員說，昨天深夜11點多，當時他已入睡，剛好對面有人剛下班，看到廟前有一輛可疑車輛，年約30多歲男子抱著神尊要歸還，他趕緊通知主委、副主委。

廟方人員透露，當時三太子神尊遭竊後，有請乩童詢問，當時神明說，3到7天後會回宮，昨是第7、第8天，跟預定時間差不多。