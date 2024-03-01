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又是斑馬線車禍 女童上學被撞飛 肇事者吊照1年
台中市潭子區10歲潘姓女童昨早走斑馬線過馬路上學，遭42歲賴姓女駕駛開休旅車撞飛，女童痛得跪在地上好幾秒，僑忠國小導護人員與賴女上前查看，熱心民眾拿出三角錐圍住、報警。女童向母親表示，上學途中過斑馬線就被撞，嚇了一跳，事後仍心有餘悸；女童母親暫未提告，警方先依未禮讓行人開罰賴女、吊扣駕照1年。
昨早7時許，就讀僑忠國小4年級的潘姓女童從復興路一段跨越斑馬線時，全神注意右側是否有來車，未再轉頭看左側車輛，隨即跑步通過斑馬線，卻遭左側直行休旅車撞上，女童痛到無法起身，跪在地上好一陣子。
當時正值上學時段，多名用路人與家長目擊，另側十字路口導護立即上前，熱心路人也持三角錐將事故現場圍起，肇事的賴姓女駕駛下車上關心女童傷勢，警消馳抵將女童送台中慈濟醫院。
大雅警分局表示，賴女無酒精反應，女童左側身體摔倒在地，左膝受傷，送醫包紮後無大礙，後續將調閱相關影像釐清案情。賴女事發後留在現場配合警方調查，她供稱當下沒看到女童。潭子交通小隊警員勘查現場沒煞車痕、刮地痕，懷疑賴女沒踩煞車，將進一步釐清。
警方說，賴女未停讓行人，肇事致人受傷，依道交處罰條例可處7200元以上、3萬6000元以下罰鍰。致人受傷者，吊扣駕駛執照1年。
鑑於駕駛未禮讓行人，大雅警分局昨起在校園擴大執行「車輛不停讓行人」大執法，守護學童安全。
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