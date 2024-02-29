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新北載蛋貨車轉彎蛋箱甩飛 後方女騎士「中蛋」當場被擊落

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

34歲王姓男子昨天上午10時許駕駛1輛滿載雞蛋的小貨車，行經板橋區三民路一處彎道時，車上載運的多箱雞蛋甩飛掉落在地。騎在一旁的50歲女騎士閃避不及人車失控摔車倒地。救護人員到場發現女騎士手部及腿部擦挫傷，所幸送醫後已無大礙。雙方經酒測後均未喝酒，警方也對王男開出9000元罰單並吊扣駕照一年。

小貨車載運的蛋箱甩飛，地上滿是碎裂的雞蛋。記者黃子騰／翻攝
小貨車載運的蛋箱甩飛，地上滿是碎裂的雞蛋。記者黃子騰／翻攝

據了解，駕駛小貨車34歲王姓男子，昨天自台中市大甲區載運200箱的雞蛋及皮蛋，要配送至北部。王男上午10時許行經板橋區三民路一段往縣民大道方向時，因該處為一個彎道，小貨車上蛋箱疑似未捆牢當場甩飛掉落，掉落的雞蛋碎裂蛋液流淌滿地。

此時騎在小貨車右後方的50歲女騎士見狀閃避不及當場摔車倒地，警方及救護人員獲報到場，發現女騎士左手及腿部擦挫傷，經送醫救治後並無大礙。警方立即依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款：所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，對王男開出9000元罰單，並吊扣駕駛執照一年。確切車禍發生原因仍待警方調查釐清。

女騎士的機車上滿是蛋液。記者黃子騰／翻攝
女騎士的機車上滿是蛋液。記者黃子騰／翻攝
蛋液流淌滿地，再被經過的車輛輾壓過頓成一條蛋河。記者黃子騰／翻攝
蛋液流淌滿地，再被經過的車輛輾壓過頓成一條蛋河。記者黃子騰／翻攝

氣味 罰單 雞蛋

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