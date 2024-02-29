新北載蛋貨車轉彎蛋箱甩飛 後方女騎士「中蛋」當場被擊落

34歲王姓男子昨天上午10時許駕駛1輛滿載雞蛋的小貨車，行經板橋區三民路一處彎道時，車上載運的多箱雞蛋甩飛掉落在地。騎在一旁的50歲女騎士閃避不及人車失控摔車倒地。救護人員到場發現女騎士手部及腿部擦挫傷，所幸送醫後已無大礙。雙方經酒測後均未喝酒，警方也對王男開出9000元罰單並吊扣駕照一年。

小貨車載運的蛋箱甩飛，地上滿是碎裂的雞蛋。記者黃子騰／翻攝

據了解，駕駛小貨車34歲王姓男子，昨天自台中市大甲區載運200箱的雞蛋及皮蛋，要配送至北部。王男上午10時許行經板橋區三民路一段往縣民大道方向時，因該處為一個彎道，小貨車上蛋箱疑似未捆牢當場甩飛掉落，掉落的雞蛋碎裂蛋液流淌滿地。