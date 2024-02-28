魂斷客廳…台南中風男子疑逃生不及 遭惡火吞噬成焦屍

台南市玉井區下午4點49分發生火警，民主街一處民宅因不明原因，1樓冒煙起火，火舌竄出相當驚人。台南市消防局接獲通報後，出動20車35人前往灌救，5點7分撲滅火勢，消防人員進入現場後發現61歲黃男已成焦屍，詳細起火原因，消防局將火調釐清。

據了解，黃男獨居，因中風而行動不便主要生活範圍在1樓，今下午4點49分住宅因不明原因1樓開始冒煙起火，民眾眼見情形不對趕緊通報消防局，立即派出南化、大內、山上、左鎮、楠西、玉井、麻豆等分隊前往灌救，10分鐘內將火勢撲滅。