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影／高雄男忘帶鑰匙伸手拉鐵鍊 鐵捲門突啟動夾斷手臂「鮮血直流懸空」
高雄市鳳山區陳姓男子今天下午回家，發覺忘記帶鑰匙和電動鐵捲門遙控器，趴梯伸手進鐵捲門，試著拉電動門的鐵鏈開門，不料，電動門突然啟動，將他捲上懸空，致右手臂開放性骨折，送醫急救。
陳姓男子（59歲）與30歲的兒子外出回，今天下午2時許回到高雄市鳳山區西湖街住處，才發現忘記帶鑰匙和遙控器，他便搬梯子上梯，要拉鐵捲門裡面的鐵鏈開門，不料，不知何因，電動門卻突然啟動，才發生意外。
據了解，陳姓男子因伸手進入鐵捲門，在捲門啟動時，他的右手被捲上，整個人懸空到門頂，右手小臂因而遭夾斷，致開放性骨折。
陳的兒子趕緊鑽進門暫停鐵門繼續上升，立即上梯子和鄰居將他扶下，但他鮮血直流，受傷嚴重，兒子立即照顧救護車，將他送往高雄長庚醫院急救，意識清楚，無生命危險。
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